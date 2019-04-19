FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmalarına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Sancar ile avukatı katıldı. Savunmasında örgüt üyesi olmadığını ileri süren Sancar, hakkında delil bulunmadığını söyledi.

Tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını belirten Sancar, suç işlemediğini, örgütün şifreli haberleşme ağı ByLock'u da kullanmadığını iddia etti. Ali Sancar, son sözleri sorulması üzerine beraatini ve tahliyesini istedi.

Sancar ve avukatının savunmasını tamamlaması üzerine duruşmaya ara verildi.

KARAR

Daha sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından okundu. Karara göre sanık Ali Sancar'a, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşılarak 7 yıl hapis cezası verildi. Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza 10 yıl 6 aya çıkarıldı.

Sanığın duruşmalardaki hal ve tavırları nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirim uygulanarak, ceza 8 yıl 9 aya indirildi. Mahkeme heyeti, Sancar'ın tutukluluk halinin devamına da hükmetti. Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.