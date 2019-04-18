Skandal mazbata kararına sevinen PKK ve FETÖ oldu
Seçimlerin tekrar edilmesine neden olabilecek onca delile ve AK Parti'nin olağanüstü itirazına rağmen İl Seçim Kurulu, YSK'yı beklemeden İstanbul'da seçimi İmamoğlu'nun kazandığını açıklayarak mazbatasını verdi. İstanbul İl Seçim Kurulu'nun verdiği bu karar hukuk çevrelerinde ve kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı.bu karara ise en çok sevinenler şüphesiz FETÖ ve PKK'lı isimler oldu. İşte o skandal kararı alkışlayanlar...
FETÖ İLK DEFA BU SEÇİMLERDE AK PARTİ İLE CEPHEDEN SAVAŞMADI
Ahaber'de yaşanan süreci değerlendiren GENAR Başkanı İhsan Aktaş, "Yerel seçimler adeta FETÖ ve AK Parti arasında geçti. Ben seçimden 2 ay önce bir tweet atmıştım. FETÖ ilk defa bu seçimlerde AK Parti ile cepheden savaşmadı, başka planlar yaptı. AK Parti tabanında bezginlik olduğu yönünde propogandalar üreterek seçimlere müdahale etmeye çalıştılar." dedi.