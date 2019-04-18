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Skandal mazbata kararına sevinen PKK ve FETÖ oldu

Seçimlerin tekrar edilmesine neden olabilecek onca delile ve AK Parti'nin olağanüstü itirazına rağmen İl Seçim Kurulu, YSK'yı beklemeden İstanbul'da seçimi İmamoğlu'nun kazandığını açıklayarak mazbatasını verdi. İstanbul İl Seçim Kurulu'nun verdiği bu karar hukuk çevrelerinde ve kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı.bu karara ise en çok sevinenler şüphesiz FETÖ ve PKK'lı isimler oldu. İşte o skandal kararı alkışlayanlar...

18.04.2019 12:04 - Son Güncelleme: 18.04.2019 12:10
Skandal mazbata kararına sevinen PKK ve FETÖ oldu

İstanbul İl Seçim Kurulu'nun dün YSK'nın karararını beklemeden acele ile Ekrem İmamoğlu'na mazbata vermesi büyük tepki topladı.

Skandal mazbata kararına sevinen PKK ve FETÖ oldu

Hukukçular, STK'lar ve kamuoyundan ciddi bir tepki alan bu karara en çok sevinenler ise 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası yurtdışına kaçan FETÖ'cüler ve PKK sempatizanları oldu.

Skandal mazbata kararına sevinen PKK ve FETÖ oldu

FETÖ İLK DEFA BU SEÇİMLERDE AK PARTİ İLE CEPHEDEN SAVAŞMADI

Ahaber'de yaşanan süreci değerlendiren GENAR Başkanı İhsan Aktaş, "Yerel seçimler adeta FETÖ ve AK Parti arasında geçti. Ben seçimden 2 ay önce bir tweet atmıştım. FETÖ ilk defa bu seçimlerde AK Parti ile cepheden savaşmadı, başka planlar yaptı. AK Parti tabanında bezginlik olduğu yönünde propogandalar üreterek seçimlere müdahale etmeye çalıştılar." dedi.

Skandal mazbata kararına sevinen PKK ve FETÖ oldu

Ahaber'de yayınlanan programda süreci değerlendiren Kenan Kıran, "Can Dündar, FETÖ adına bir çok haberi manşete çıktı, yurt dışından açıkça destek verdi.

Skandal mazbata kararına sevinen PKK ve FETÖ oldu

FETÖ'nün verdiği sahte evrak ve bilgilerle kamuoyu oluşturan kişi. Süreç devam etmesine rağmen... FETÖ ve PKK'lı isimlerin sevinmesi dikkat çekiyor." ifadelerini kullandı.

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