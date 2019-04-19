İstanbul seçimleriyle ilgili tartışmalar sürerken YSK'nın henüz itiraz sürecini sonuçlandırmadan mazbata verdiği CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun ilk iş olarak belediyenin elektronik veri abanının kopyalanması için talimat verdiği ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu'nun hiçbir güvenlik soruşturmasından geçmeyen ve herhangi bir belediye çalışanı olmayan 3 kişiye belediyenin tüm mahrem bilgilerini teslim etmesine tepkiler büyüyor.

MAHKEME DUR DEDİ!

AK Parti'li meclis üyesi Yüksel Akyol ve Ömer Faruk Kalaycı, İstanbul 4. İdare Mahkemesine başvurarak "Belediye müfettişlerinden Emine Sema Ballı ve Kaya Albayrak ile belediye çalışanlarından veya dışarıdan belirlenecek 3 uzman ile belediye ve bağlı kuruluşların elektronik veri tabanı ve altyapılarında her türlü inceleme ve araştırmayı yapmaya ve veri tabanı ve altyapıyı kopyalamaya yetkilendirilmesine" ilişkin kararın iptali ile yürütmesinin durdurulmasını istedi.

Talebi değerlendiren idare mahkemesi, iptali talep edilen işlemin uygulanmakla etkisi tükenecek nitelikte olduğundan davalının birinci savunması ile ara karara yanıt alındıktan ve savunma kararına cevap süresi dolduktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne karar verdi.

BU ACELECİLİK NİYE?

Sabah Gazetesi editörü Kenan Kıran, A Haber canlı yayınında İmamoğlu'nun veri tabanını kopyalatmak istemesini değerlendirdi. İmamoğlu'na serverı neden kopyalatıyorsunuz? sorusunu yönelten Kıran, "Bu acelecilik nedir? Göreve başlar başlamaz dışarıdan 3 kişi getirerek gerekçesiz şekilde verileri kopyalatmaya çalışırsanız yargı bunu durdurur. Bu uzmanları kim belirledi bunlar güvenlik soruşturmasından geçtiler mi? Bu 3 kişinin niyeti ne?" ifadelerini kullandı.



VERİLER NEDEN ÖNEMLİ?

"İstanbul'da yaşayan hakim, savcı, MİT mensupları ve vatandaşların ikamet adresleri ile tüm bilgileri belediyede kayıtlı." diye konuşan Kıran şöyle devam etti: "Bu veriler 3 kişi tarafından kopyalandıktan sonra dışarıya sızdırılırsa hakim, savcı, MİT mensuplarının tüm adresleri ve bilgileri terör örgütlerinin eline geçebilir. Bu devletin hafızasıdır siz bunları kopyalayarak paralel bir veri oluşturuyorsunuz."