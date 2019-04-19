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  • Son Güncelleme: 19.04.2019 18:40

İBB verilerini neden kopyalamak istedi?

AK Parti'nin usulsüzlük iddialarına ilişkin yapmış olduğu itirazları karara bağlamadan İl Seçim Kurulu tarafından mazbatası verilen , ilk icraat olarak yangından mal kaçırırcasına İBB'nin kayıtlarını ve verilerini kopyalamaya çalıştı. Belediye ve bağlı kuruluşların veri tabanı kayıtlarının elektronik olarak kopyalanmasını isteyen İmamoğlu'nun bu kararına mahkemeden engel geldi. Peki İmamoğlu belediyenin serverını niye kopyalamaya çalışıyor? İBB’deki veriler neden önemli?

İmamoğlu İBB verilerini neden kopyalamak istedi?

seçimleriyle ilgili tartışmalar sürerken YSK'nın henüz itiraz sürecini sonuçlandırmadan mazbata verdiği CHP'li 'nun ilk iş olarak belediyenin elektronik veri abanının kopyalanması için talimat verdiği ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu'nun hiçbir güvenlik soruşturmasından geçmeyen ve herhangi bir belediye çalışanı olmayan 3 kişiye belediyenin tüm mahrem bilgilerini teslim etmesine tepkiler büyüyor.

MAHKEME DUR DEDİ!
AK Parti'li meclis üyesi Yüksel Akyol ve Ömer Faruk Kalaycı, İstanbul 4. İdare Mahkemesine başvurarak "Belediye müfettişlerinden Emine Sema Ballı ve Kaya Albayrak ile belediye çalışanlarından veya dışarıdan belirlenecek 3 uzman ile belediye ve bağlı kuruluşların elektronik veri tabanı ve altyapılarında her türlü inceleme ve araştırmayı yapmaya ve veri tabanı ve altyapıyı kopyalamaya yetkilendirilmesine" ilişkin kararın iptali ile yürütmesinin durdurulmasını istedi.

Talebi değerlendiren idare mahkemesi, iptali talep edilen işlemin uygulanmakla etkisi tükenecek nitelikte olduğundan davalının birinci savunması ile ara karara yanıt alındıktan ve savunma kararına cevap süresi dolduktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne karar verdi.

BU ACELECİLİK NİYE?
Sabah Gazetesi editörü Kenan Kıran, A Haber canlı yayınında İmamoğlu'nun veri tabanını kopyalatmak istemesini değerlendirdi. İmamoğlu'na serverı neden kopyalatıyorsunuz? sorusunu yönelten Kıran, "Bu acelecilik nedir? Göreve başlar başlamaz dışarıdan 3 kişi getirerek gerekçesiz şekilde verileri kopyalatmaya çalışırsanız yargı bunu durdurur. Bu uzmanları kim belirledi bunlar güvenlik soruşturmasından geçtiler mi? Bu 3 kişinin niyeti ne?" ifadelerini kullandı.

VERİLER NEDEN ÖNEMLİ?
"İstanbul'da yaşayan hakim, savcı, MİT mensupları ve vatandaşların ikamet adresleri ile tüm bilgileri belediyede kayıtlı." diye konuşan Kıran şöyle devam etti: "Bu veriler 3 kişi tarafından kopyalandıktan sonra dışarıya sızdırılırsa hakim, savcı, MİT mensuplarının tüm adresleri ve bilgileri terör örgütlerinin eline geçebilir. Bu devletin hafızasıdır siz bunları kopyalayarak paralel bir veri oluşturuyorsunuz."

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