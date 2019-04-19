İstanbul seçimleriyle ilgili tartışmalar sürerken YSK'nın henüz itiraz sürecini sonuçlandırmadan mazbata verdiği CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun ilk iş olarak belediyenin elektronik veritabanının kopyalanması için talimat verdiği ortaya çıktı. İstanbul 4. İdare mahkemesi, AK Partili 2 meclis üyesinin başvurusu sonucu İmamoğlu'nun "tüm verilerin kopyalanması" emrinin yürütmesini durdurdu.

İMAMOĞLU'NA MAHKEME ENGELİ

Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerinin kopyalanması yönündeki kararıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Gelen bilgiliere göre, İmamoğlu'nun tartışılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerinin kopyalanmasına yönelik aldığı tartışılan karar İstanbul 4. İdare Mahkemesi tarafından durduruldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşların elektronik veri tabanı ve altyapılarının yedeklerinin ve log kayıtlarının, belediyenin dijital arşivinde tutanakla kayıt altına alınmasına ilişkin Ekrem İmamoğlu imzasıyla yayınlanan genelgenin, İstanbul 4. İdare Mahkemesi tarafından durdurulduğu bildirildi. Kararın AK Partili 2 meclis üyesinin başvurusuyla alındığı öğrenildi.

İMAMOĞLU'NDAN SKANDAL TALİMAT

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun belediye personeli veya devlet memuru olmayan dışarıdan 3 kişiyi belediyenin tüm veri tabanını kopyalamak için görevlendirdi.

BU 3 KİŞİ KİM?

Ekrem İmamoğlu'nun hiçbir güvenlik soruşturmasından geçmeyen ve herhangi bir belediye çalşanı olmayan 3 kişiye belediyenin tüm mahrem bilgilerini teslim etmesi büyük tepki çekti.

ACELE NEDEN?

İBB Başkanı olacak olan Ekrem İmamoğlu'nun YSK'nın resmi açıklaması yapılmadan mazbatasını alıp devletin mahrem bilgilerini henüz 1 gün geçmeden kopyalama hamlesi akıllara soru işaretleri getirdi.