YSK'nın henüz İstanbul seçimleriyle alakalı kesin kararı açıklamadan mazbatasını verdiği Ekrem İmamoğlu'nun ilk talimatı ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu, ilk karar olarak belediyenin elektonik veri tabanı ve alt yapılarındaki MİT Cumhurbaşkanlığı yerleşkeleri dahil kurumsal mahrem bilgileri kurum dışından "uzmanlara" yedekletip çıkartmak için skandal talimat verdi. İmamoğlu'na bu kararının ardından tepki yağıyor.

"HAPİS CEZASI GEREKTİREN SUÇ İŞLEMİŞTİR"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ilk tepki AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'tan geldi. Tunç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Belediye dışından görevlendirilecek kişilere 16 milyon İstanbullunun kişisel verilerini kopyalama yetkisi veren @ekrem_imamoglu 6698 Sy Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu ihlal etmiş, TCK'nın 135 ila 140.maddeleri gereğince hapis cezasını gerektiren bir suç işlemiştir."

İMAMOĞLU'NDAN SKANDAL TALİMAT

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun belediye personeli veya devlet memuru olmayan dışarıdan 3 kişiyi belediyenin tüm veri tabanını kopyalamak için görevlendirdi.

BU 3 KİŞİ KİM?

Ekrem İmamoğlu'nun hiçbir güvenlik soruşturmasından geçmeyen ve herhangi bir belediye çalşanı olmayan 3 kişiye belediyenin tüm mahrem bilgilerini teslim etmesi büyük tepki çekti.

PEKİ NE OLACAK?

Ekrem İmamoğlu, böylelikle İstabul'un tüm mahrem ve istihbari bilgilerini kopyalamış olacak. Mazbata iptal edilse dahi bilgilerin tamamı kendisinde kalacak. Bilgileri HDP ve FETÖ ile paylaşma ihtimali var.

ACELE NEDEN?

İBB Başkanı olacak olan Ekrem İmamoğlu'nun YSK'nın resmi açıklaması yapılmadan mazbatasını alıp devletin mahrem bilgilerini henüz 1 gün geçmeden kopyalama hamlesi akıllara soru işaretleri getirdi.

İşte o kararlar:







