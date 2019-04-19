

31 Mart'ta CHP'ye geçen belediyelerde çalışanlara sendikalarını değiştirmeleri, özellikle de DİSK'e geçmeleri için baskı yapılıyor.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, seçim sonuçları ve işçiler üzerindeki etkisini değerlendirmek amacıyla genel merkezde basın toplantısı düzenledi.





Mahmut Arslan, yaptığı açıklamada "Toplam 5500 civarında üyemiz sendikalardan istifa ettirilerek başka sendikaya üye yapıldı" dedi.



Arslan, "İşçilerin özgür iradesi ile olmadığını biliyoruz, bu baskı, tehdit ve mobbinge karşı sonuna kadar direneceğiz" ifadelerini kullandı.





BAŞKAN ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen 6. Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulunmuş ve CHP'nin işçilere yaptığı sendika baskısıyla ilgili "Bütün yargı ve yürütme mekanizmalarını her halükarda başta Memur-Sen olmak üzere yürütmenin durumundayız. Ben yürütmenin başındayım. Yasamanın başı ise şu anda yine genel başkanı olduğum partimin bir mensubu olan bir arkadaşım. Bütün bu imkanlarımızla eğer bir zulüm varsa bu zulmün karşısında durmak bizim için en önemli görevdir. Ama Memur-Sen camiası mensupları yerlerinde dimdik durmalı, kendilerine 'sendikanı değiştir şuraya geç' diyenlere de dik durmalıdır." ifadelerini kullanmıştı.



SENDİKA ÜYELERİ EYLEM YAPTI

CHP'li belediyelerde binlerce işçinin tehditle sendika değiştirmeye zorlanması sebebiyle Küçükçekmece'de toplanan sendika üyeleri eylem yaptı. Sendika üyeleri, CHP'ye geçen belediyelerde yaşanan sendika değiştirme baskısını A Haber canlı yayınında anlattı. Üyeler, "Başkanların bu şekilde tavır takınmaları bizi üzmektedir. Bir an önce bu baskıların durmasını talep ediyoruz" dedi.