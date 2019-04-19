"YSK, bu yükü taşıyacak mı?" başlıklı bugünkü köşe yazısında İstanbul'daki şaibeli seçimi kaleme alan Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, 1994 seçimlerinde Refah Partili Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ali Şahin'in mazbatası 40 gün sonra alınarak ANAP'lı Saadettin Tantan'a verildiğine vurgu yaptı.

İşte Hilal Kaplan'ın o yazısı:

Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nun İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını teslim almasının ardından yazdığı mesajda şöyle diyordu:

"İstanbul seçiminde süreç işlemiş, İl Seçim Kurulu mazbatayı Sayın İmamoğlu'na vermiştir.

Kararın hayır getirmesini temenni ediyorum. Demokrasi ve hukuk işlemiş; körüklenen gerilimin gereksizliği görülmüştür. Partimiz hukuki haklarını kullanmaya devam ediyor. Son söz YSK'nındır."

MAZBATANIN İPTAL KARARLARI MEVCUT

Doğal olarak, "Mazbatasını almış bir başkan söz konusuyken Yüksek Seçim Kurulu ne yapabilir?" diye soruldu. Ancak mazbatasını almış başkanların olduğu il ve ilçelerde yeniden seçime gidildiği takdirde mazbatanın iptal kararları mevcut.



En yakın örnek son seçimden. Biri CHP'den, diğerleri AK Parti'den gelen itirazlarla Kırıkkale-Keskin, Artvin- Yusufeli ve Denizli-Honaz ilçelerinde iptal edilerek yenilenmesine karar verilen seçimlerde mazbatasını almış olan adayların mazbataları YSK tarafından iptal edildi.

1994 YILINDAKİ SEÇİMLERDE YAŞANMIŞTI

Uzak örneklerden birisi de 1994 yerel seçimlerinden. İstanbul'un Fatih ilçesini o dönem Refah Partisi'nden aday olan eski Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin kazanmıştı.

Şahin, mazbatasını teslim alıp göreve başladı. Ne var ki yapılan itirazlar sonucu ancak 40 gün görevde kalabildi.

İptal edilerek yenilenen Fatih seçimlerinden ise diğer bazı partilerin de desteğini alarak ANAP'lı Saadettin Tantan birinci çıkmış ve başkanlığı devralmıştı.



Zaten esas mesele hukukî emsaller değil. Esas mesele, ahırlara, boş arsalara ve vatandaşın evlerine bunca taşıma seçmenin kaydedildiği, binlerce gerçek seçmenin silindiği ortaya çıkmışken YSK üyelerinin bu şaibeyi kendi omuzlarında taşıyıp taşımayacağıdır.



İL SEÇİM KURULU'NDAN YSK'YA GOL!

İl Seçim Kurulu, nedense aceleci davranıp YSK'nın nihai kararını beklemedi ve İmamoğlu'na mazbatayı verdi. İl seçim Kurulu'nun bu tavrı, Yüksek Seçim Kurulu'nun iki gün önceki kararına bir cevap gibi de okunabilir.



Zira YSK, seçimlerin yenilenmesine karar verilen merkezlerde, seçim yarışını önde bitiren isimlerin mazbatalarının iptal edilmesine yönelik karar alır almaz mazbatanın teslim edilmesine başka anlam veremiyorum. "Biz mazbatayı verdik, gerisini YSK düşünsün" şeklinde özetlenebilecek bu tavrı yargılamayı milletin vicdanına bırakıyorum.