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  • Son Güncelleme: 18.04.2019 14:18

Son dakika: , ve 'nin olağanüstü itirazlarını görüşecek

(), 'da ve tarafından yapılan olağanüstü itirazları görüşecek.

YSK, olağanüstü itirazları görüşecek
'nın 'da Millet İttifakı adayı 'nun mazbatasını alması ile beraber 'nin birleştirilen İstanbul ve Büyükçekmece için olağanüstü itirazı ile 'nin İstanbul ve için yaptığı olağanüstü itirazları görüşmesi bekleniyor. Bu olağanüstü itirazlara ilişkin kurul toplantısının saat 14.00 itibarı ile başlaması öngörülüyor. YSK'nın yapılan itiraz dosyalarını inceleme süresinin birkaç gün süreceği tahmin ediliyor. Sadece İstanbul itirazı için YSK'ya üç bavul dolusu delil, 50 sayfalık dilekçe ve 15 ek belge sunuldu. Kurul üyelerinin delilleri inceleme süresinin 2 ile 4 gün süreceği ifade ediliyor.

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