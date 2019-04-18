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  • Son Güncelleme: 18.04.2019 11:23

Son dakika: Sözcü gazetesi davasında için kırmızı bülten! İşte ve 'ya istenen ceza

Sözcü Gazetesi sahibi ve yazarlarının ’den yargılandığı davada savcı mütalaasını hazırladı. Burak Akbay'ın savunması alınamadığı gerekçesiyle dosyasının ayrılması istenilen mütalaada; sanıklar , , , , , , hakkında ise 'FETÖ/'nin içerisindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte bu örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istenildi. Ayrıca yurt dışında bulunan Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına ilişkin işlemlerin başlanılmasına karar verildi.

Sözcü davasında istenen cezalar belli oldu

Sözcü gazetesinin sahibi ile köşe yazarları , , gazetenin genel yayın yönetmeni 'ın da arasında bulunduğu 9 kişinin yargılandığı davada mütalaa verildi. 17 sayfalık mütalaada Emin Çölaşan ve Necati Doğru'nun da arasında bulunduğu 6 sanık hakkında 'örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarpıtılması istendi.

BURAK AKBAY İÇİN KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILACAK
Mahkeme heyeti, sanık Burak Akbay hakkında kırmızı bülten çıkarılması için işlemlerin başlatılmasına karar verdi. Mütalaada Akbay'ın dosyasının ayrılması da istendi.

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