Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay ile köşe yazarları Emin Çölaşan, Necati Doğru, gazetenin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın da arasında bulunduğu 9 kişinin yargılandığı davada mütalaa verildi. 17 sayfalık mütalaada Emin Çölaşan ve Necati Doğru'nun da arasında bulunduğu 6 sanık hakkında 'örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarpıtılması istendi.

BURAK AKBAY İÇİN KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILACAK

Mahkeme heyeti, sanık Burak Akbay hakkında kırmızı bülten çıkarılması için işlemlerin başlatılmasına karar verdi. Mütalaada Akbay'ın dosyasının ayrılması da istendi.