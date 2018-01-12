Fetullahçı Terör Örgütü'nün güdümündeki Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, hakkında açılan FETÖ soruşturmaları sebebiyle yurt dışına kaçmıştı. Elebaşı Feto'ya bağlılığını bildiren ve hakkında yakalama kararı bulunan firari Burak Akbay'ın Sözcü'sü ise FETÖ'ye desteğe tam gaz devam ediyor. Fakat son günlerde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. FETÖ'cü Burak Akbay'ın ismi gazetenin künyesinden çıkarıldı.



DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİKLİKLER

​FETÖ'nün kirli operasyonlarına destek vererek örgütün yayın organlığını yapan Sözcü gazetesinde bugünlerde ilginç gelişmeler oluyor. Gazetenin sahibi FETÖ'cü Burak Akbay'ın adı 10 Ocak'ta künyeden çıktı. Künyede yayın sahibi kısmında Estetik Yayıncılık A.Ş. yazıyor. Akbay'ın adının sadece künyeden silinmediği yönetim kurulundan da çıktığı ortaya çıktı. İTO kayıtlarına göre Burak Akbay, Estetik Yayıncılık A.Ş.'nin yönetim kurulundan da ayrıldı.

YENİ OYUN MU

FETÖ soruşturması kapsamında aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ'cü Burak Akbay'ın bu yeni hamlesi, "FETÖ ile yeni bir planın mı peşindeler? Acaba mal mı kaçırılıyor?" sorularını akıllara getirdi.