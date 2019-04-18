Oyların yeniden sayıldığı Maltepe'de tüm sandıklarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının sayımı tamamlandı. Ardından İlçe Seçim Kurulu, ıslak imzalı tutanakları birleştirerek bunu İl Seçim Kurulu'na teslim etti. İstanbul Adliyesindeki İl Seçim Kurulunda son hali verilen birleştirme tutanağına göre İstanbul'da CHP'li Ekrem İmamoğlu 4 milyon 169 bin 765, AK Parti'li Binali Yıldırım ise 4 milyon 156 bin 36 oy aldı. Aradaki fark tam olarak 13 bin 729 oldu.







ONCA USULSÜZLÜK GÖRMEZDEN GELİNDİ!

İl birleştirme tutanağının hazırlanmasının ardından CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını almak üzere İstanbul Adliyesine davet edildi. Adliye binasına saat 16.30 sıralarında gelen İmamoğlu, mazbatasını aldı. İmamoğlu'na CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yanısıra çok sayıda milletvekili ve belediye başkanı da eşlik etti. Sandıklardaki onlarca usulsüzlüğe rağmen İmamoğlu'na mazbata verilmesi gerek hukukçular, gerek seçmenler tarafından büyük tepkiyle karşılandı.





GÖZLER ŞİMDİ YSK'DA

İtiraz süreci devam ederken onca usulsüzlük göz ardı edilerek Ekrem İmamoğlu'na mazbata verildi. Ancak YSK seçimin iptaline karar verirse İmamoğlu'nun mazbatası iptal edilecek.



3 BAVUL DOLUSU BELGE GÖRMEZDEN Mİ GELİNECEK!

AK Parti, Büyükçekmece'nin dışında İstanbul genelinde de seçimin iptali için önceki gün Yüksek Seçim Kurulu'na başvurmuştu. Hakimlere 3 bavul dolusu kanıt sunulurken, benzer bir başvuru Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP'den de geldi. MHP, hem Maltepe ilçesinde hem de İstanbul genelinde seçimlerin tekrarı için YSK'ya başvurdu. YSK'nın hem AK Parti'nin hem de MHP'nin başvurularını değerlendirip bir karar vermesi bekleniyor. Seçimin iptaline karar verilmesi halinde İstanbullular 2 Haziran'da bir kez daha sandık başında olacak.



HUKUKÇULAR SON NOKTAYI KOYDU: TEK ÇÖZÜM YENİDEN SEÇİM

AK Parti'nin İstanbul seçimleriyle ilgili olağanüstü itiraz süreci sürüyor. Hukukçular ise CHP adayı İmamoğlu'nun ortaya saçılan şaibelere rağmen koltuğunda oturamayacağını belirtiyor. Bu kadar tartışma ve şaibenin üzerine yeniden seçim dışında bir çözüm olmadığı görüşü ağır basıyor.







"CHP LEHİNE TEZGAH KURULDU"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, dün gazete, televizyon ve ajansların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Yavuz, AK Parti'nin İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin yaptığı olağanüstü itiraza ilişkin önemli bilgiler verdi. Yavuz, "Sayım döküm cetvellerinde acayip hatalar, eksikler var. Bunlar müşterek, kasıtlı ve organizeli yapılmıştır. Usulsüzlükler CHP'ye yarasın diye kasıtlı yapıldı" dedi ve ekledi: "21 bin zihinsel engelli, 2 bin 308 kısıtlı oy kullandı. 19 bin 623 kamu görevlisi olmayan kişi yasaya aykırı olarak görevlendirildi. Bin 229 ölü, 10 bin 290 cezaevi seçmeni, 236 yerleşim yeri cezaevi olan cezaevi seçmeni, 5 bin 287 de hükümlü olmasına rağmen seçmen listelerinde yer aldı."



"SEÇİMLER HENÜZ BİTMİŞ SAYILMAZ"

ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı A Haber'de İl Seçim Kurulu'nun skandal kararını yorumladı. Bursalı, "İstanbul seçimleri henüz bitmiş sayılmaz çünkü üstündeki şaibeler sonuçlanana kadar bu sürecin bittiğini düşünmemiz doğru değildir. YSK'nın hem hukuki hem siyasi hem de kamuoyu vicdanında verecekleri sonuçla ortaya koyacakları açıktır." dedi.