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  • 04.03.2019 19:31
  • Son Güncelleme: 04.03.2019 19:35

Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi

27 Mayıs ile başbakanlık koltuğundan indirilen ardından 17 Eylül 1961 yılında idam edilen ile ilgili darbecilerin dillendirdiği tüm yalanlar tarafından gerçekmişçesine tam sayfa yazı olarak yayınlandı. imzalı yazıda Adnan Menderes'in idamı meşrulaştırılarak, Başkan Erdoğan da yine idam ile tehdit edildi.

Sahibi Burak Akbay'ın FETÖ'den aranan ve yurtdışına kaçtığı bilinen , 17-25 Aralık döneminden bu yana FETÖ'nün değirmenine su taşıyan yayınlarını yetmezmiş gibi, bu kez de ni meşrulaştırarak üstü kapalı bir şekilde Başkan "idam" ile tehdit etti.

1957'de yapılan seçimlerle ilgili darbeci zihniyetin dillendirdiği tüm yalanları gerçekmişçesine sayfalarına taşıyan Sözcü, Adnan Menderis'in idam edilmesini meşrulaştırarak aynı yalanlarla Erdoğan'ı da üstü kapalı tehdit etti. imzalı "Nifak Cephesi'nden Zillet İttifakı'na Kafa Aynı Kafa" başlıklı tam sayfa yazıda, 1960 darbesi sonrası idam edilen ve demokrasi şehidi olan , "gayrimeşru darbeci" gibi gösterilirken, tek parti döneminin tüm antidemokrat uygulamalarına imza atan İsmet İnönü "demokrasi kahramanı" gösterildi. Sözcü yazarı Sinan Meydan, daha da ileri giderek, Menderes'in "demokrasi kahramanı" olmadığını savundu.

Darbeci zihniyetin baş aktörü olan İsmet İnönü'yü aklayarak seçimle başa gelmiş Adnan Menderes'i demokrasiyi yok etmekle suçlayan Sözcü yazarı Meydan, Menderes'in "baskı rejimi" kurduğunu yalanını kaleme aldı. Darbe sonrası asılan Menderes'in "darbenin baş mimarı" olduğunu da yazan Meydan, Erdoğan'ı da Menderes'e benzeterek "idam" imasında bulundu.

SÖZCÜ'NÜN İDAM TEHDİDİ YAPTIĞI GÜN PKK'DAN CUMHUR İTTİFAKI'NA KARŞI DESTEK ÇAĞRISI
Sözcü Gazetesi tarafından Başkan Erdoğan'a tam sayfa idam tehdidinin savrulduğu gün PKK terör örgütü elebaşısı Murat Karayılan da Cumhur İttifakı'na karşı destek çağrısında bulundu. Terörist elebaşı tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kürdistan'da teröristlerin yerel seçimler öncesi gerekeni yapacağı belirtilirken, Cumhur İttifakı'na karşı kurulan CHP-İP-HDP-SP ittifakına da herkesin sadık olması istendi.

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