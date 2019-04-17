İstanbul İl Seçim Kurulu'nun verdiği son karar hukuk çevrelerinde ve kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı. Seçimlerin yenilenmesine neden olacak onca delile ve AK Parti'nin olağanüstü itirazına rağmen İl Seçim Kurulu, YSK'yı beklemeden İstanbul'da seçimi İmamoğlu'nun kazandığını açıklayarak mazbatasını verdi. İstanbul İl Seçim Kurulu daha önce de defalarca oy sayımını durdurarak seçimlere gölge düşürmüştü.

HIRSIZ CHP'YE İL SEÇİM KURULU KALKANI

İstanbul İl Seçim Kurulu sayımları durdurarak seçimlere gölge düşürmeye çalışıyor. Sandıklardan AK Parti lehine karar çıkınca İstanbul İl Seçim Kurulu skandal bir karara imza atmıştı. İstanbul İl Seçim Kurulu'nun aldığı sayımı durdurma kararı ise 'CHP'yi mi koruyorlar' sorusunu akıllara getirmişti.

İŞTE O SKANDAL KARAR

CHP'nin itirazı üzerine İstanbul İl Seçim Kurulu, ilçe seçim kurullarının aldığı oyların yeniden sayım kararını "kararlar incelenip kesinleşinceye kadar" durdurmuştu.

Öte yandan İstanbul İl Seçim Kurulu tarihinde ilk defa böyle bir karara imza atmıştı

YSK'DAN ÇIKACAK KARAR ÖNEMLİ

Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali yönünde bir karar verirse, İmamoğlu'na verilen mazbatanın bir hükmü olmayacak.

Sandık kurulları başkan ve görevlilerine ilişkin itiraz, seçimin yenilenmesi için esastan bir gerekçe oluşturuyor.

ÇOK GÜÇLÜ GEREKÇELER VAR

YSK'nın kısıtlı kişilerin oy kullanması sebebiyle seçimin iptal edildiği ilçelerdeki gerekçelerden çok daha güçlü gerekçeler bulunduğunu hatırlatan hukukçular, İl Seçim Kurulu'nun kararını "sorunlu" buldu.

"ORGANİZE USULSÜZLÜK"

"Organize usulsüzlük" olduğu gerekçesiyle İstanbul'un 38 ilçesindeki tüm oyların sayılması için YSK'ya başvuran AK Parti, ikinci hamle olarak "olağanüstü itiraz" hakkı kullanılıp "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle, seçiminin yenilenmesinin istedi.

Bu durumda, İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri 2 Haziran tarihinde yenilenecek. Bunun için YSK'dan çıkacak karar bekleniyor.

TÜM YERLER İÇİN EMSAL OLACAK KARARLAR VAR

Yüksek Seçim Kurulu'nun, mazbata tartışmaları ile ilgili olarak verdiği kararlar dikkat çekmişti. Kurul Kırıkkale'nin Keskin ilçesi ve Artvin'in Yusufeli ilçelerinde seçimlerin yenilenmesine karar verip mazbataları iptal etti. Bu karar seçimin yenilenmesine karar verilen tüm merkezler açısından emsal olma özelliği taşıyor.

SEÇİMİN İPTAL EDİLİDİĞİ YUSUFELİ VE KESKİN'DE NELER OLDU?

Artvin'in Yusufeli ilçesinde CHP'nin yaptığı itirazın ardından Yüksek Seçim Kurulu seçimin iptaline karar verdi. Karara göre, 2 Haziran'da yeniden seçime gidilecek.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Artvin'in Yusufeli ilçesinde 3 oy farkla AKP'nin adayı Eyüp Aytekin kazandı. CHP'nin adayı seçimi ikinci sırada tamamladı. CHP, seçim sonuçlarına itiraz etti.

İKİNCİ SAYIMDA OY PUSULALARI ÇIKMADI, SEÇİM İPTAL EDİLDİ

Ancak sayılan bazı oy pusulası tespit edilemedi. Tutanak tutuldu, İl Seçim Kurulu'na itiraz edildi. Diğer itiraz konuları ile birlikte bu kez ilçede 6 sandıkta yeniden sayım yapıldı. Sayım sırasında bir sandıkta daha oy pusulası tespit edilemedi. Bu sayımlara göre AK Parti adayı Eyüp Aytekin, 1 oy farkla kazandı. İlçede toplamda 5 adet oy pusulası tespit edilemedi. Başkanlık oy pusulası çıkmayan zarfların tutanaklara işlenmediği de belirlendi.

CHP'liler, kayıp oy pusulaları olan sandıklarda seçimlerin yenilenmesi ve başkanlık oy pusulası çıkmayan zarfların tutanaklara işlenmediği gerekçesiyle usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla seçimlerin ilçe genelinde yenilenmesi talebi ile YSK'ya iki ayrı başvuruda bulundu. CHP'nin yaptığı itirazın ardından YSK seçimin iptaline karar verdi.

KISITLILAR OY KULLANDI!

Keskin Belediye Başkanlığı seçiminde ise, İYİ Parti adayının bin 806, AK Parti adayının bin 800 oy aldığı, oy farkının 6 olduğu belirtildi.

Ancak ilçede 8 kısıtlının oy kullandığının anlaşıldığı, bu halin de seçim sonucuna etkili olması nedeniyle Keskin Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline, bu ilçede seçimin 2 Haziran'da yenilenmesine karar verildi.

Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Keskin'de seçimin yenilenmesine karar verildiğinden mazbatanın oy birliğiyle iptal edildiği bildirildi.