İşte AK Parti'nin İstanbul seçimlerinin iptali için YSK'ya verdiği 44 sayfalık olağanüstü itiraz dilekçesi
AK Parti'nin İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesi ve yeniden yapılması için YSK'ya yaptığı olağanüstü başvurunun detayları ortaya çıktı. İşte 44 sayfalık olağanüstü itiraz dilekçesi...
AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunduğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi talepli 44 sayfalık olağanüstü itiraz dilekçesinde, İstanbul'un 39 ilçesinde 31 bin 280 sandıkta yapılan oy verme işlemleri sonrasında hazırlanan sandık sonuç tutanaklarında ciddi maddi hatalar ve usulsüzlükler tespit edildiği belirtildi.
Buna göre, İstanbul'un 39 ilçesinde 31 bin 280 sandıkta yapılan oy verme işlemleri sonrasında hazırlanan sandık sonuç tutanaklarının, oy sayım döküm cetvellerinin düzenlenmesinde ve oyların sandık sonuç tutanaklarına geçirilmesi sırasında seçim sonuçlarıyla ilgili kamuoyunda şüphe ve endişe uyandıracak şekilde ciddi maddi hatalar ve usulsüzlükler yapıldığı belirtildi.