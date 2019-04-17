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İşte AK Parti'nin İstanbul seçimlerinin iptali için YSK'ya verdiği 44 sayfalık olağanüstü itiraz dilekçesi

AK Parti'nin İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesi ve yeniden yapılması için YSK'ya yaptığı olağanüstü başvurunun detayları ortaya çıktı. İşte 44 sayfalık olağanüstü itiraz dilekçesi...

17.04.2019 10:59 - Son Güncelleme: 17.04.2019 12:03
İşte  AK Parti İstanbul seçimlenin iptali için YSK'ya verdiği 44 sayfalık olağanüstü itiraz dilekçesi

AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunduğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi talepli 44 sayfalık olağanüstü itiraz dilekçesinde, İstanbul'un 39 ilçesinde 31 bin 280 sandıkta yapılan oy verme işlemleri sonrasında hazırlanan sandık sonuç tutanaklarında ciddi maddi hatalar ve usulsüzlükler tespit edildiği belirtildi.

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İşte  AK Parti İstanbul seçimlenin iptali için YSK'ya verdiği 44 sayfalık olağanüstü itiraz dilekçesi

Dilekçede, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin neticesine müessir olaylar ve haller" başlığı altında, tespit edilen durumlar sıralandı. Dilekçede, bu olaylarla ilgili örneklere de yer verildi.

İşte  AK Parti İstanbul seçimlenin iptali için YSK'ya verdiği 44 sayfalık olağanüstü itiraz dilekçesi

Buna göre, İstanbul'un 39 ilçesinde 31 bin 280 sandıkta yapılan oy verme işlemleri sonrasında hazırlanan sandık sonuç tutanaklarının, oy sayım döküm cetvellerinin düzenlenmesinde ve oyların sandık sonuç tutanaklarına geçirilmesi sırasında seçim sonuçlarıyla ilgili kamuoyunda şüphe ve endişe uyandıracak şekilde ciddi maddi hatalar ve usulsüzlükler yapıldığı belirtildi.

İşte  AK Parti İstanbul seçimlenin iptali için YSK'ya verdiği 44 sayfalık olağanüstü itiraz dilekçesi

Tespitlere göre, bu sayının, AK Parti ve CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayları arasında henüz netlik kazanamamış yaklaşık 13 bin 500 oy farkının 20 katından fazla olduğuna işaret edildi.

İşte  AK Parti İstanbul seçimlenin iptali için YSK'ya verdiği 44 sayfalık olağanüstü itiraz dilekçesi

Dilekçede, seçimlerde 31 bin 280 sandıkta tespit edilen maddi hata, usulsüzlük ve hileli işlemlerin bazılarına yer verildi.

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