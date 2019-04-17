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  • Son Güncelleme: 18.04.2019 01:05

Haim darbe girişimiyle alamadıkları 'yi sandıkta yapılan hırsızlıkla almaya çalışıyorlar

Kurulu'nun aldığı skandal kararın ardından Saraçhane'deki binası önünde toplanan kalabalığın verdiği görüntüsü tepkilere neden oldu. gecesi, bayrak inmesin diye süs havuzunda abdestini alıp ölüme koşan 17 kahramanı şehit vererek  ’cülere teslim edilmeyen ’yi ve ortakları sandıktaki hırsızlıkla almaya çalışıyor... Bu görüntü ise 'nereden nereye' dedirtti.

Darbe girişimiyle alamadıkları İBB'yi sandıkta yapılan hırsızlıkla almaya çalışıyorlar

Kurulu'nun verdiği son karar hukuk çevrelerinde ve kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı. Seçimlerin yenilenmesine neden olacak onca delile ve 'nin olağanüstü itirazına rağmen , 'yı beklemeden 'da seçimi İmamoğlu'nun kazandığını açıklayarak mazbatasını verdi. İstanbul İl Seçim Kurulu daha önce de defalarca oy sayımını durdurarak seçimlere gölge düşürmüştü.

Skandal kararın ardından mazbatasını alan İmamoğlu Saraçhane'deki binasına geldi. Ve burada toplanan kalabalığın biralarla kutlama yapması ise dikkatlerden kaçmadı.

gecesi, bayrak inmesin diye süs havuzunda abdestini alıp ölüme koşan 17 kahramanı şehit vererek 'cülere teslim edilmeyen 'yi ve ortakları sandıktaki hırsızlıkla almaya çalışıyor... Bu fotoğraf karesi ise 'nereden nereye' dedirtti.

15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe girişinde canını hiçe sayıp şanlı Türk Bayrağı inmesin, ezanlar dinmesin diye sokaklara akın eden, son abdesti İBB önündeki süs havuzunda alıp vatanını savunmak için şehit olan 17 kahraman...

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