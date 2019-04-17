İstanbul İl Seçim Kurulu'nun verdiği son karar hukuk çevrelerinde ve kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı. Seçimlerin yenilenmesine neden olacak onca delile ve AK Parti'nin olağanüstü itirazına rağmen İl Seçim Kurulu, YSK'yı beklemeden İstanbul'da seçimi İmamoğlu'nun kazandığını açıklayarak mazbatasını verdi. İstanbul İl Seçim Kurulu daha önce de defalarca oy sayımını durdurarak seçimlere gölge düşürmüştü.

Skandal kararın ardından mazbatasını alan İmamoğlu Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediye binasına geldi. Ve burada toplanan kalabalığın biralarla kutlama yapması ise dikkatlerden kaçmadı.

15 Temmuz gecesi, bayrak inmesin diye süs havuzunda abdestini alıp ölüme koşan 17 kahramanı şehit vererek FETÖ'cülere teslim edilmeyen İBB'yi CHP ve ortakları sandıktaki hırsızlıkla almaya çalışıyor... Bu fotoğraf karesi ise 'nereden nereye' dedirtti.

15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe girişinde canını hiçe sayıp şanlı Türk Bayrağı inmesin, ezanlar dinmesin diye sokaklara akın eden, son abdesti İBB önündeki süs havuzunda alıp vatanını savunmak için şehit olan 17 kahraman...