Genel af çıkacak mı? İşte flaş gelişme

Bu bağlamda her gün yeni bir haber ortaya çıkıyor. TBMM yerel seçimler sebebinden çalışmalarına 24 Şubat tarihinde ara vermişti. TBMM' de çalışmalar yeniden başlatılacak ve önemli görüşmelerin yapılmasına devam edilecek. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı seçim yerlerinde yapılan itirazlar kapsamında sürecin devam ettiğini ifade etti.

AF YASASI MECLİS'E GELECEK Mİ?

TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı ceza indiriminin mecliste tartışılması hakkında net bir tarih vermedi fakat seçimlerden sonra mecliste görüşülmesinin yüksek bir ihtimal olduğunu belirttmişti.

AF YASASINDAN KİMLER YARARLANACAK?

Milliyetçi Hareket Partisi, bilindiği üzere 19 Mayıs 2018 tarihine kadar işlenmiş suçlarla ilgili olarak 5 sene koşullu indirimi öne süren kanun teklifini 24 Eylül tarihinde TBMM'ye sunmuştu. MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, MHP Grup Başkan Vekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta ile MHP milletvekillerinin imzası ile sunulan teklif, "Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi" ismi altında ön plana çıkarılmıştır. Kanun teklifi toplam olarak 8 maddeden oluşmaktadır ve FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile çocuk istismarı ve kadın cinayeti mahkumları bu kanun kapsamına dahil edilmemişlerdir.

TEKLİFE GÖRE KİMLER AF KAPSAMINDA?

Teklif 19 Mayıs 2018 tarihinden sonra işlenen suçları kapsama almıyor. Bu tarihten evvel işlenmiş olan ve kanun kapsamı dışında tutulan suçların dışında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 765 sayılı TCK ile özel kanunlardaki suçlar açısından maruz kalınan infaz hükümlerine göre karşılanması gereken toplam ceza miktarlarından şartlı indirim yapılmasını öne süren teklif, bunun sonucunda infazı sona eren hükümlü ve tutukluların serbest bırakılmasını hedeflemektedir. Teklif kapsamında belirtilen suçların dışında kalan suçları işleyen kişiler hakkında verilen cezalardan 5 sene indirim yapılması talep edilmekte. Süre 5 seneden kısa ise kişiler serbest bırakılacak.