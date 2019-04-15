Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 15.04.2019 10:06
  • Son Güncelleme: 15.04.2019 10:27

'nün "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma: 6 şüpheli gözaltında

'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün hakim-savcı evlerine baskın!

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen örgütün "mahrem hakim ve savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri" soruşturması kapsamında , , , ve 'ta, meslekten ihraç edilen bir hakim adayı ve 5 avukat hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlılar yaşadıkları illerde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Tokat'a getirilen 6 kişi sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriFETÖ'nün "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma: 6 şüpheli gözaltında
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri