Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen örgütün "mahrem hakim ve savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri" soruşturması kapsamında İstanbul, Ankara, Eskişehir, Sinop ve Kahramanmaraş'ta, meslekten ihraç edilen bir hakim adayı ve 5 avukat hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlılar yaşadıkları illerde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Tokat'a getirilen 6 kişi sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.