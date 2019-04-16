Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 16.04.2019 12:08
  • Son Güncelleme: 16.04.2019 12:35

Kandil'in tetikçisi 'e şok! 9 yıl 4 aya kadar hapsi istendi

Terör örgütü destekçiliğiyle bilinen hakkında savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, gazeteci Cemal'in, "Terör örgütü propagandası yapma" suçundan 1 yıl 10 aydan 9 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci celseye, tutuksuz yargılanan , avukatı ile birlikte katıldı. Duruşmada savcı Hasan Adalı, esas hakkındaki mütalaasını bildirdi.

Mütalaada, 'nın silahlı bir terör örgütü olduğu belirtilerek sanık Hasan Cemal'in 4 Aralık 2015 tarihinde t24 adlı sitede "Silvan'dan: Bizi acılara ve ölümlere o kadar alıştırdılar ki…" başlıklı köşe yazısı yayımladığı anlatıldı. Sanık Cemal'in bu yazısında, silahlı terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasının cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yaparak "Terör örgütü propagandası yapma" suçunu işlediği belirtildi.

9 YIL 4 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ
Mütalaada, sanık Cemal'in daha önce 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde de "Örgüt propagandası" suçundan ceza aldığı, ancak o cezanın kesinleşmesi nedeniyle bu davaların birleştirilmesinin hukuken mümkün olmadığı da ifade edilerek 1 yıl 10 aydan 9 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Hasan Cemal'in avukatı Fikret İlkiz, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi. Mahkeme heyeti, son savunmasını yapmak üzere Hasan Cemal'e süre vererek duruşmayı erteledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriKandil'in tetikçisi Hasan Cemal'e şok! 9 yıl 4 aya kadar hapsi istendi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri