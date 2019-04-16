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  • 16.04.2019 12:18
  • Son Güncelleme: 16.04.2019 12:24

Çiftlikbank firarisi hakkında bomba iddia! Yakalanmamak için...

Kurduğu isimli organizasyon kapsamında binlerce kişiden 1 milyar liranın üzerinde para toplayarak ortadan kaybolan 'Tosuncuk' lakaplı firari 'ın Interpol tarafından aranma kararı çıkarılmasının ardından kendine rahat kaçabilmek için Uruguay'da bir marinadan ev ile yat aldığı ortaya çıktı.

Çiftlikbank firarisi Mehmet Aydın yakalanmamak için yat almış

Ne sattığı belli olmadan vaatler veren ve en sonunda binlerce kişiden kazandığı milyonlarca lirayla büyük vurgun yapıp yurt dışına kaçan Tosuncuk lakaplı hakkında, yeni haberler gelmeye devam ediyor.



Aydın'ın ev ve yat aldığı iddia edilen Uruguay'daki Marina Canta Lucia.

MOST WANTED LİSTESİNE ALINDI
Çiftlikbank vurgunundan sonra önce Uruguay'a kaçan Mehmet Aydın, Interpol'ün en çok arananlar listesi olan "Most Wanted" listesine de dahil oldu.



Uruguay - Marina Canta Lucia

URUGUAY'DA İKİNCİ ADRES
Interpol tarafından arandığı için yakalanma korkusuyla yaşayan firari Mehmet Aydın'ın Uruguay'da ikinci bir adresi daha ortaya çıktı.



Firari Mehmet Aydın'ın satın aldığı iddia edilen yatı

HIZLI KAÇMAK İÇİN MARİNADAN EV VE YAT ALDI
İddiaya göre Aydın, olası bir operasyonda yakalanmamak için marinadan ev ve yat aldı. Aydın'ın bu hamleyi, kendisini yakalamaya gelinmesi halinde deniz yoluyla kaçabilmek için yaptığı ifade edildi.

Firari Mehmet Aydın'ın satın aldığı iddia edilen yatı

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