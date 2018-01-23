Terörle mücadelenin en yüksek düzeyde olduğu dönemlerde bile Kandil'e çıkarak PKK elebaşları ile bir araya gelen Hasan Cemal, Zeytin Dalı Harekat'ı başlamadan önce yazılarına ara verdiğini duyurdu.
KOPENHAG'DAN YAZDI
Kopenhag'a giden Hasan Cemal, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'e girdiğini öğrenince hemen bir yazı kaleme aldı.
"HAREKAT BİR ŞEY KAZANDIRMAZ"
Hasan Cemal, "Evet, savaşa karşıyım!" başlıklı yazısında, harekatın Türkiye'ye hiçbir şey kazandırmayacağını ifade etti.
"ÇARE SAVAŞ DEĞİL"
"Çare savaş değil, barıştır. Çare demokrasidir." diyen Cemal, "Bir başka deyişle çare, bugüne kadar yapılmayanları yapmaktır." diyerek yazısını noktaladı.
HENDEK GAZETECİSİ
Bugün çarenin savaş olmadığını savunan Hasan Cemal, Kandil ziyaretlerinin ardından hendek operasyonlarının olduğu dönemde de hendeklerin önünde poz vermişti.
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sen kimsin hasan seni ve senin gibileri ezer geçeriz
maçan yiyorsa gel türkiyeye hasan cemal oralardan yazı yazma hain herif
Vatan haini!..
ulan mal kafa demokrasi peynir ekmekmis gibi zannediyorsun pkk elinde silah canima yurduma kastetmis sen onlarla bir olup ötuyorsun danimarkada seni yalliyorlar devam et yallanmaya gitme turkiyeye yuzde 95 seni hain göruyor.
sen aynı şeyleri köpeği olduğun ABD ye Almanyaya Fransaya, İngiltereye,İsraile söyle bakalım diplomasi işe yarıyormu ABD ye neden sorulmuyor neden ordasın kardeşim senin ne işin var diye. Hadi rusyayı esed çağırdı, bizimde sınırımız peki diğerleri neden orada. sivillerimi koruyor. hayır 300.000 insan öldü ve hala ölüyor bizim alçak gazeteciler de politika diyor. dünyada politika sadece zayıflara var güçlüler ne ister se alır. adam ABD den gelip Suriyenin petrolünü, gazını evine götürme peşinde bizim alçak tutmuş kendi devletine de demeyim bunun ne olduğu zaten karışık çamur atıyor. Biz senin ne olduğunu biliyoruz.
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