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Zeytin Dalı Harekatı'na karşı

Yazılarına ara verdiğini açıklayan , Zeytin Dalı Harekatı başlayınca kalemini eline aldı ve TSK'ya "durun" çağrısı yaptı.

Hasan Cemal Zeytin Dalı Harekatına karşı

Terörle mücadelenin en yüksek düzeyde olduğu dönemlerde bile Kandil'e çıkarak elebaşları ile bir araya gelen , Zeytin Dalı Harekat'ı başlamadan önce yazılarına ara verdiğini duyurdu.

KOPENHAG'DAN YAZDI
'a giden Hasan Cemal, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'e girdiğini öğrenince hemen bir yazı kaleme aldı.

"HAREKAT BİR ŞEY KAZANDIRMAZ"
Hasan Cemal, "Evet, savaşa karşıyım!" başlıklı yazısında, harekatın 'ye hiçbir şey kazandırmayacağını ifade etti.

"ÇARE SAVAŞ DEĞİL"
"Çare savaş değil, barıştır. Çare demokrasidir." diyen Cemal, "Bir başka deyişle çare, bugüne kadar yapılmayanları yapmaktır." diyerek yazısını noktaladı.

HENDEK GAZETECİSİ
Bugün çarenin savaş olmadığını savunan Hasan Cemal, Kandil ziyaretlerinin ardından hendek operasyonlarının olduğu dönemde de hendeklerin önünde poz vermişti.
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  • 23 Ocak 2018, Salı 11:40
YORUMLAR 15 yorum yapıldı

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g&#252;rcan gürcan

sen kimsin hasan seni ve senin gibileri ezer geçeriz

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evet1
hayır0
cevapla 23.01.2018 19:25
g&#252;rcan gürcan

maçan yiyorsa gel türkiyeye hasan cemal oralardan yazı yazma hain herif

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 23.01.2018 18:52
turan turan

Vatan haini!..

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 23.01.2018 17:18
&#246;z.t. öz.t.

ulan mal kafa demokrasi peynir ekmekmis gibi zannediyorsun pkk elinde silah canima yurduma kastetmis sen onlarla bir olup ötuyorsun danimarkada seni yalliyorlar devam et yallanmaya gitme turkiyeye yuzde 95 seni hain göruyor.

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evet2
hayır0
cevapla 23.01.2018 15:06
vatan vatan

sen aynı şeyleri köpeği olduğun ABD ye Almanyaya Fransaya, İngiltereye,İsraile söyle bakalım diplomasi işe yarıyormu ABD ye neden sorulmuyor neden ordasın kardeşim senin ne işin var diye. Hadi rusyayı esed çağırdı, bizimde sınırımız peki diğerleri neden orada. sivillerimi koruyor. hayır 300.000 insan öldü ve hala ölüyor bizim alçak gazeteciler de politika diyor. dünyada politika sadece zayıflara var güçlüler ne ister se alır. adam ABD den gelip Suriyenin petrolünü, gazını evine götürme peşinde bizim alçak tutmuş kendi devletine de demeyim bunun ne olduğu zaten karışık çamur atıyor. Biz senin ne olduğunu biliyoruz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 23.01.2018 15:03
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