Terör örgütü PKK ve FETÖ sevdalısı T24 yazarı Hasan Cemal, Türkiye'yi kanla ve darbeyle tehdit eden FETÖ mensubu dostları Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın tahliye edileceği haberinin ardından sosyal medya üzerinden sevincini paylaşmıştı. Hasan Cemal, "Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ı almaya gidiyoruz Silivri'ye, darısı hapisteki tüm dostların, gazetecilerin başına... Arada bir de olsa sevinmek iyi geliyormuş, unutmuşuz" diye yazmıştı.









SEVİNCİ KURSAĞINDA KALDI

Anayasa Mahkemesi'nin Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın bireysel başvurusunda hak ihlali kararı vererek oy çokluğuyla tahliyelerine hükmetmişti. Gece saatlerinde son dakika haberi geldi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ sanığı Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın hakkında tutukluluğun devamına karar verdi.



Hasan Cemal terör örgütü PKK'ya verdiği destekle biliniyor. Cemal, Kandil'e çıkarak terör örgütü elebaşlarıyla görüşmüştü.

