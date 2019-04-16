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  • Son Güncelleme: 16.04.2019 12:34

lideri 'ye 149 yıllık tabanca hediye edildi

Kayseri'nin Pınarbaşı Belediye Başkanı Memduh Uzunoğlu, Genel Başkanı 'yi ziyaret edip, 149 yıllık tabanca hediye etti.

Bahçeli'ye sürpriz hediye! Tam 149 yıllık...

Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, beraberinde MHP'li milletvekilleri İsmail Özdemir, Baki Ersoy ile Özvatan, Pınarbaşı, Sarız ve Sarıoğlan ilçelerinin MHP'li belediye başkanları ile birlikte Genel Başkan 'yi makamında ziyaret etti.



Ziyarette, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı 'in ata memleketi Pınarbaşı'nın Belediye Başkanı Memduh Uzunluoğlu, Bahçeli'ye 1870 yılında üretilen ve Osmanlı Devleti'nde ilk kullanılan tabancalar arasında yer alan 149 yıllık Gasser (Karadağ) marka tabanca hediye etti. Bahçeli, tabancayı inceleyerek, ziyaretçilere teşekkür etti.

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