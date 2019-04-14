Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 14.04.2019 23:13
  • Son Güncelleme: 14.04.2019 23:42

Son dakika: 'de oy sayımı durduruldu

Son dakika... lerinin tamamlanmasının ardından 'da oy sayım işlemi sadece 'de devam ediyordu. 1089 sandığın sayımı sürerken Maltepe'de sayım durduruldu. İlavelerle 12’ye çıkarılan sayısı 10 kurul azaltılarak 2’ye düşürüldü.

Maltepe'de oy sayımı durduruldu

'da kesin olmayan sonuçlarının ardından yapılan itirazlara ilişkin değerlendirmeler devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul'un 34 ilçesinde geçersiz oylar sayılırken, 5 ilçesinde de bütün oyların sayım kararı alınmıştı. Bütün oyların sayımı devam eden tek ilçe olan 'de ise 227 sandık kaldı.

lerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oy sayım işlemleri devam ederken Maltepe ilçesindeki oy sayımları durduruldu.

İlavelerle 12'ye çıkarılan sayısı 10 kurul azaltılarak 2'ye düşürüldü. İptal edilen sandık kurullarının saydığı oylar yeniden sayılacak.

Sayım işleminin tamamlanmasının ardından il birleştirme tutanağı hazırlanarak, 31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı belirlenmiş olacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Maltepe'de oy sayımı durduruldu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri