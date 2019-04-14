İstanbul'da kesin olmayan seçim sonuçlarının ardından yapılan itirazlara ilişkin değerlendirmeler devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul'un 34 ilçesinde geçersiz oylar sayılırken, 5 ilçesinde de bütün oyların sayım kararı alınmıştı. Bütün oyların sayımı devam eden tek ilçe olan Maltepe'de ise 227 sandık kaldı.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oy sayım işlemleri devam ederken Maltepe ilçesindeki oy sayımları durduruldu.

İlavelerle 12'ye çıkarılan sandık kurulu sayısı 10 kurul azaltılarak 2'ye düşürüldü. İptal edilen sandık kurullarının saydığı oylar yeniden sayılacak.

Sayım işleminin tamamlanmasının ardından il birleştirme tutanağı hazırlanarak, 31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı belirlenmiş olacak.