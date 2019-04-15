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  • Son Güncelleme: 15.04.2019 10:42

'den tekrarı olasılığına karşı mağdur edebiyatı

'nin yaptığı başvurularla yerel lerine yönelik ortaya çıkan usulsüzlükler tartışılırken 'yi de AK Parti'nin olağanüstü itiraz başvurusuyla gündeme gelecek olan 'da seçimlerin yenilenmesi olasılığı nedeniyle telaş sardı.

den bu yana 'mazbata'nın bir an önce 'na verilmesini isteyen , 'nin yapacağı olağanüstü itiraz başvurusu nedeniyle de seçimlerin yenilenme ihtimalini gündemine aldı. Seçim gecesinden bu yana milletvekilleri, il örgütü ve PM üyelerinin sandık nöbeti devam ederken CHP yönetimi de seçimin yenilenmesi olasılığına karşı strateji geliştirmeye çalışıyor. Bir yandan yaptıkları açıklamalarla üzerinde baskı oluşturmaya çalışan CHP yönetimi, olası bir seçim tekrarı halinde ise izleyeceği politikayı 'mağdur' edebiyatı üzerine kurmaya hazırlanıyor. CHP Genel Başkanı da AK Parti'nin olağanüstü itiraz başvurusu, YSK'nın tavrı, olası seçim tekrarı gibi konuları milletvekilleri, PM üyeleri, il örgütleri ve yeni seçilerek mazbatasını alan belediye başkanlarıyla masaya yatıracak ve izlenecek stratejiyi netleştirecek.

AYM VE AIHM'IN KAPISINDALAR
Bir yandan Ekrem İmamoğlu üzerinden 'mağdur' edebiyatı yapan CHP yönetimi bir yandan da YSK'nın seçimin yenilenmesi kararı vermesi halinde AYM ve AİHM başta olmak üzere izlenebilecek hukuki yolları araştırırken seçim tekrarı durumunda izleyeceği politikayı da netleştirmeye çalışıyor. Kılıçdaroğlu, önümüzdeki günlerde YSK'nın kararı doğrultusunda milletvekilleri, PM üyeleri, 'ta seçilen belediye başkanları, il örgütleriyle toplantılar yaparak bundan sonra yürütecekleri politika konusunda görüş belirleyecek. Bu doğrultuda CHP yönetimi 'YSK'nın baskı altına alındığı'nı öne sürerek kamuoyu oluşturmaya çalışacak. Ardından ise olası seçim tekrarı durumunda özelinde ve Türkiye genelinde yürütülecek kampanyanın detayları netleştirilecek. 31 Mart seçimlerinde İyi Parti'yle ittifak, Saadet'le dirsek teması ve 'yle gizli ittifak yapan CHP, ittifakın kapsamını daha da genişletmeyi planlıyor. Bu kapsamda da CHP yönetimi sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri, siyasi partilerle temaslarda bulunacak.

SABAH

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