Binlerce vatandaşı ilgilendiren konulardan birisi olan af, geçtiğimiz aylarda meclis gündemine taşınmıştı. MHP başkanı Devlet Bahçeli tarafından meclise taşınan af konusunda ise heyecan sürüyor. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Numan Kurtuluş, Adalet Bakanlığı'nın konu üzerinde çalıştığını vurgulamıştı. Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit af tartışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Cirit, "Yargıtay'ın kurumsal bir görüşü olmasa da ben af çıkarılmasına karşıyım." diye konuştu. Binlerce vatandaşı ilgilendiren genel af hakkındaki son gelişmeler ise merak konusu oldu. Meclis tarafından incelenen af teklifinde son durum ne? Af çıkacak mı? Detaylar haberimizde…

YARGITAY BAŞKANI'NDAN SON DAKİKA AF AÇIKLAMASI GELDİ

Yargıtay Başkanı Cirit, "Kurumsal bir görüş olmamakla birlike ben affa karşıyım. Daha önce çıkarılan aflara baktığımızda hem hukuki belirsizlik hem de asayiş, toplumdaki huzur ve barışın sağlanması noktasında bazı sıkıntılar ortaya çıkıyor. Belki infaz sistemindeki cezaevinde kalma süresi yüzde 50'lere çekilebilir, daha adil bir çözüm olur." dedi.

"YARGITAY'DAKİ DERDEST DOSYA SAYISI 941 BİN 957"

Yargıtay Başkanı Cirit, "2018 yılı ceza daireleri ile Ceza Genel Kurulunda 282 bin 330, Cumhuriyet Başsavcılığında ise 435 bin 496 derdest (devam eden) dosya bulunmaktadır" dedi.

Cirit yaptığı açıklamada, "31 Aralık 2018 tarihi itibariyle Yargıtay Hukuk Daireleri ile Hukuk Genel Kurulunda toplam 224 bin 11, ceza daireleri ile Ceza Genel Kurulunda 282 bin 330, Cumhuriyet Başsavcılığında ise 435 bin 496 derdest (devam eden) dosya bulunmaktadır. Genel toplam itibariyle 2018 sonunda Yargıtay'daki derdest dosya sayısı 941 bin 957'dir" diye konuştu.

Cirit, Bölge Adliye Mahkemelerinin kurulmasının sonrasında Yargıtay üzerinde bulunan iş yükünün azaldığı bilgisini verdi.

AF SON DAKİKA HABERLERİ

2019 yılında af ile ilgili ilk açıklama Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den geldi. Bakan Gül özel bir televizyon kanalında yayınlanan programda gündemi değerlendirdi, soruları yanıtladı.

Türkiye'de bir af meselesinin olmadığını, MHP'nin teklifinin de af değil infaz sürelerine yönelik bir çalışma olduğunu bildiren Gül, "Cumhurbaşkanımızın da bu konuda ortaya koyduğu tutum çok açık. Toplumda bu konuda rahatsızlık duyulacak, adalet duygusunu rencide edecek hiçbir adımı atamayız. Birçok şey eksik olabilir ama eksik olmayacak tek şey adalettir. Adalet hepimizin temel yaklaşımıdır" şeklinde konuştu.

Bakan Gül, insanlardaki cezasızlık algısının adalete duyulan güveni sarstığını belirterek, "Ceza adaletini sağlayan, adalet duygusunu tam anlamıyla 'Adalet yerini bulmuştur' anlayışını sağlayacak çalışma önerimizi tamamladık. Bunu da siyaseten planlayıp uygun görülmesi halinde Meclisin takdirine sunacağız. Bu konuda temel yaklaşımımız, 'Yapanın yanına kar kalıyor' algısını ortadan kaldıracağız" değerlendirmesini yaptı.

Af ile ilgili daha önce yaptığı açıklamada Bakan Gül, "Toplumu rahatsız edecek bir af çıkmayacak, infazla ilgili düzenleme yapılabilir" demişti.

NUMAN KURTULMUŞ NE DEMİŞTİ?

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş basılı gazetelerin yöneticileriyle bir araya gelerek afla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kurtulmuş, af konusunda Adalet Bakanlığı'nın önemli çalışmalar yaptığını belirterek "Af konusunda örneğin Adalet Bakanlığımız önemli çalışmalar yaptı. Bu arada seçime kadar Meclis'in takvimini ve gündemindeki yoğunluğu hesap ederek, af tasarısına seçimlerden sonra bakılır diye düşünüyorum." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Posta Gazetesi'nden Murat Çelik'e yaptığı açıklamada konuya ilişkin şunları ifade etti:

"Af meselesinde AK Parti'yle MHP'nin görüşlerinin farklı olduğu aşikâr. MHP'nin Meclis'e gelmiş olan bir af teklifi var. Ayrıca Adalet Bakanlığımız da cezaların yeniden gözden geçirilmesiyle ilgili bir çalışma yapıyor. Dolayısıyla af meselesi şu anda Meclis'te gündeme herhalde gelmeyecek gibi görünüyor seçime kadar. Ama Sayın Bahçeli'nin bu son ikazıyla da, Cumhur İttifakı'nı af konusu gibi, EYT gibi, seçim işbirliği gibi münferit konulardan ayrı tutmuş olması da gerçekten önemlidir, değerlidir. Cumhur İttifakı'nı burada ayırdığını görüyoruz. Yani seçim işbirliği olmadı belki ama Cumhur İttifakı'nın kalplerde yerleşmiş, milletin bir ittifakı olduğunu biliyoruz. Sayın Bahçeli yine ittifakın ruhuna sahip çıkan bir çıkış yapmıştır."

BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında af, ittifak ve öğrenci andı tartışmalarına son noktayı koydu. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Şu anda 50 binin üzerinde cezaevlerinde sadece uyuşturucu mahkumu var. Şimdi soruyorum milletime bunlara kader mahkumu diyebilir miyiz? Efendim aldatılmış, ne demek aldatılmış? Katillere mi kader mahkumu diyeceğiz, hırsızlık bunlar mı kader mahkumu diyeceğiz? Say sayabildiğin kadar. Liste önünüze geldiği zaman zaten tabloyu görebiliyorsunuz. Devlete karşı işlenen suçlarda yapılabilecek olanları yerine getirmeye gayret edebiliriz." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN: AF İÇİN TALİMAT VERDİM

Başkan Erdoğan, MHP'nin teklifiyle gündeme gelen af tartışmasıyla ilgili de önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, tasarının maşeri vicdana uygun hale getirilmesi için çalışma başlatma talimatı verdiğini söyledi. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: "Milletin yüreğini yakan kişilerin, adliyelerin bir kapısından girip diğerinden çıkmasına yol açmayacak bir çerçeveyi oturtmamız gerek. Bakanlığımız bu konudaki hazırlıklarını sürdürüyor. Arkadaşlarımızdan gündeme getirilen af tartışmasıyla uğraşmak yerine hem içeriğin hem uygulamanın maşeri vicdana uygun hale getirilmesi yönünde bir çalışma başlatmalarını istedim. Bakanlığımız bu konudaki hazırlıklarını sürdürüyor. Hâkim ve savcılarımız tecrübeleriyle, akademisyenlerimiz teorik çalışmalarıyla bu sürece katkı verecektir. Nihai tasarruf Meclisimize aittir."

Hakim ve Savcı Kura Töreni'nde konuşan Başkan Erdoğan 'Gündeme getirilen af tartışması ile uğraşmak yerine, içeriğin vicdanlara uygun bir hale getirilmesi için çalışma başlatılmasını istedim' dedi.

Başkan Erdoğan, konuşmasında, "(FETÖ) Terör örgütünün diğer kurumlarımızdaki uzantıları gibi adalet teşkilatımızdaki militanlarının da kökünü kazıyoruz. Kazıdık demiyorum, kazıyoruz. Daha var." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Bağlılığı devlete olmayacak, adına hüküm verdiği milletine hizmet için çalışmayacak, tek ölçüsü hukuk ve adalet olmayacak hiç kimseye o kutsal çatı altında yer yoktur." dedi.

"Bize şu veya bu şahsın, grubun, ekibin emrinde değil sadece ve sadece devletinin, milletinin emrinde, kanunların gösterdiği istikamette görev yapacak hakimler, savcılar, adliye personeli lazım." ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, "Bu ülkenin her bir vatandaşı, adliye kapısından girdiğinde hukuk önünde hakkını alacağını biliyorsa, işte o zaman hep birlikte huzur-u kalple hayatımıza devam edebiliriz." şeklinde konuştu.

"Yargıda yasa dışı örgütlenmelere kesinlikle izin vermeyeceğiz"

Erdoğan, "Diğer kurumlarımız gibi yargımızın içinde de kamplaşmalara, hizipleşmelere hele hele yasa dışı örgütlenmelere kesinlikle izin vermeyeceğiz." dedi.

AF TEKLİFİNİN İÇERİĞİ NASIL?

MHP, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta ile MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif, "Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi" adını taşıyor. Toplam 8 maddeden oluşan teklifte, FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile çocuk istismarı ve kadın cinayetleri mahkûmları kapsam dışında tutuldu.

TEKLİFE GÖRE KİMLER AFTAN YARARLANACAK?

Teklif, 19 Mayıs 2018 tarihinden sonraki suçları kapsam dışı bırakıyor. Bu tarihten önce işlenen, düzenlemede ayrık tutulanlar hariç, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) ve 765 sayılı TCK ile özel kanunlardaki suçlar yönünden tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken toplam ceza sürelerinden şartlı indirim yapılmasını öngören teklif, bunun sonucu infazı kalmayan hükümlü ve tutukluların salıverilmesini amaçlıyor.

Teklifte istisna olarak sıralanan suçların dışındaki suçlarla ilgili olarak hükümlülerin, tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresinden bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirim yapılacak. Ceza kalmazsa hükümlü salıverilecek.

Hükümlünün birden fazla cezası varsa indirim, her bir ceza için ayrı ayrı uygulanmayacak, tabi olunan infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken toplam cezadan bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak.

Sanık veya şüphelinin tutukluluk durumu, istinaf ve temyiz kanun yolunda, ilk derece mahkemesi ile istinaf ceza dairesince hükmolunan cezaların toplam süresi; kovuşturma evresinde, iddianamede ya da görevsizlik kararında sanığın işlediği iddia olunun suç ve suçlara ilişkin sevk maddelerindeki cezanın alt sınırı; soruşturma evresinde şüphelinin üzerine atılı suç veya suçların kanun maddelerinde gösterilen cezanın alt sınırı göz önüne alınarak tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresi üzerinden bir defaya mahsus, 5 yıl indirim yapılmak suretiyle değerlendirilecek.

Alt sınırın belirlenmesinde TCK'nın 61. maddesindeki ölçütler esas alınarak teşebbüs, iştirak, zincirleme suç, haksız tahrik, yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, ceza indirimi gerektiren şahsi sebepler göz önünde bulundurulacak.