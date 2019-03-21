Af yasasıyla ilgili son gelişmeler mahkum yakınları tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Mahkum yakınları 2019'da genel af çıkacak mı sorusuyla ilgili son dakika gelişmelerini araştırıyor. Af yasası hakkında son açıklamayı AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı yaptı. Peki, ceza indirimi yapılacak mı? İşte detaylar...

2019'DA GENEL AF ÇIKACAK MI?

Mahkum yakınları genel af çıkacak mı sorusuna yanıt arıyor. Af konusu hakkında son açıklamayı AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı yaptı. Bostancı açıklamasında, "Şu anki Meclis gündeminde bu konu yok. Ancak seçim sonrası, müzakere edilebilir. MHP'nin getirdiği de bir af teklifi değil, bir ceza indirimi şeklinde. Seçim sonrası gündeme gelebilir, bakılır, ne olur, nasıl yapılır, bunlar konuşulur." şeklinde konuştu.

BİNALİ YILDIRIM'IN GENEL AF AÇIKLAMASI

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Silivri'de coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Seçim çalışmaları dolayısıyla Silivri'ye giden AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ı, ilçede coşkulu bir kalabalık karşıladı. Makam aracıyla Silivri Otogarı'na gelen Yıldırım, burada kendisini bekleyen partililer ve taksicileri selamladı.

Bir vatandaş, "Af istiyoruz başkanım" şeklinde Yıldırım'a seslenince, Yıldırım, vatandaşın yanına giderek, "MHP'nin verdiği af teklifi üzerinde çalışılıyor tek tek. Kamu vicdanını nasıl rahatsız olmaz onun ortaya çıkması lazım. Acele karar verirsen bu sefer başka mağduriyetler olur." ifadelerini kullandı.

AF TEKLİFİNİN İÇERİĞİ NE?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sunmuştu. MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta ile MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif, "Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi" adını taşıyor. Toplam 8 maddeden oluşan teklifte, FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile çocuk istismarı ve kadın cinayetleri mahkûmları kapsam dışında tutulmuştu.