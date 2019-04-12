Büyükçekmece'de oturmayan 319 kişinin seçmen yapıldığı belgelendi. AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı; 17 Ocak'ta Büyükçekmece İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na başvurdu. AK Parti'nin dilekçesinde; Alkent 2000, Atatürk, Cumhuriyet, Çakmaklı, Ekinoba, Fatih, Güzelce, Hürriyet, Kamiloba, Karaağaç, Kumburgaz, Mimarsinan, Mimaroba, Muratçeşme, Pınartepe, Sinanoba, Türkoba, Ulus, Yenimahalle ve diğer muhtarlık bölgelerine ait seçmen listelerinde bazı seçmenlerin ait belirtilen adreslerde oturmadıkları ifade edildi.

SAHTE SEÇMENLERİN LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 19 Ocak'taki kararında, AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı'nın 153 listede yer alan sahte seçmen sayısının incelenmesini istediğine dikkat çekildi. Kurul kararında; itiraz dilekçesinin 2 bin 700 seçmeni kapsadığı, listelerin son dakikaya kadar farklı zaman aralığında gelmeye devam ettiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Listede yer alan şahıslar hakkında yapılan adres incelemesi tarafımızca uzun sürmesi ve bir kısım tutanakların itiraz listesi arasına konulduğundan inceleme yapılamadığı, 19 Ocak'ta 2019/20 sayılı karara bağladıktan sonra tekrar kontrol edildiğinde tutanakların fark edilerek tekrar inceleme altına alınması gerekli görülerek 20 Ocak'ta incelemeye devam edilerek ek karar şeklinde bağlanmasına karar verilmesi gerekli görülmüştür."

Büyükçekmece İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı; oturmadıkları tespit edilen 319 kişinin seçmen kayıtlarının dondurulmasına karar verdi.

Kenan Kıran/Sabah