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  • 13.04.2019 14:38
  • Son Güncelleme: 13.04.2019 15:03

'li Mehmet Ali Çelebi'nin "'liler 'na saldırıyor" provokasyonu elinde patladı!

'da oyların yeniden sayılma kararı sonrası, ile arasındaki oy farkı düşünce büyük panik yaşayan 'liler üzerinden algı oluşturmaya çalışıyor. CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin 'de olduğunu söylerek "'liler 'na saldırıyor" başlığıyla paylaştığı videonun günü 'de çekildiği ortaya çıktı. MHP Ataşehir İlçe Başkanlığı, "Kelimenin tam anlamıyla provokasyondur ve alçaklıktır" diyerek sert tepki gösterdi.

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin 'de olduğunu söylerek paylaştığı videonun günü 'de çekildiği ortaya çıktı. Ataşehir İlçe Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Bir milletvekilinin bu videoyu, 'MHP'liler 'na saldırıyor' başlığıyla paylaşması kelimenin tam anlamıyla provokasyondur." denildi.

SKANDAL PROVOKASYON
CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi hesabı Twitter'dan "MHP'liler İlçe Yüksek Kurulu'na saldırıyor" başlığıyla paylaştığı video ile ortalığı karıştırmaya kalktı. Çelebi'nin provokasyonu elinde patladı.

PROVOKASYONDUR VE ALÇAKLIKTIR
CHP 'nin skandal provokasyonuyla ilgili MHP Ataşehir İlçe Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

İşte o açıklama:

"CHP İzmir Milletvekili Ali Çelebi'nin Maltepe'de olduğunu söylerek paylaştığı video, 31 Mart günü Ataşehir'de yer alan Orhan Veli Ortaokulu'nda çekilmiştir.

Okul ziyaretimiz esnasında bir grubun sözlü ve fiziksel saldırısına maruz kaldığımız konu ile ilgili gerekli şikayetlerde bulunulmuştur.

Bir milletvekilinin bu videoyu bugün Maltepe'de gerçekleştiğini ifade ederek "MHP'liler İlçe Yüksek Kurulu'na saldırıyor" başlığıyla paylaşması kelimenin tam anlamıyla provokasyondur ve alçaklıktır."

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