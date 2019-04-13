CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin Maltepe'de olduğunu söylerek paylaştığı videonun 31 Mart günü Ataşehir'de çekildiği ortaya çıktı. MHP Ataşehir İlçe Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Bir milletvekilinin bu videoyu, 'MHP'liler İlçe Yüksek Kurulu'na saldırıyor' başlığıyla paylaşması kelimenin tam anlamıyla provokasyondur." denildi.

SKANDAL PROVOKASYON

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi sosyal medya hesabı Twitter'dan "MHP'liler İlçe Yüksek Kurulu'na saldırıyor" başlığıyla paylaştığı video ile ortalığı karıştırmaya kalktı. Çelebi'nin provokasyonu elinde patladı.

PROVOKASYONDUR VE ALÇAKLIKTIR

CHP İzmir Milletvekili Ali Çelebi'nin skandal provokasyonuyla ilgili MHP Ataşehir İlçe Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

İşte o açıklama:

"CHP İzmir Milletvekili Ali Çelebi'nin Maltepe'de olduğunu söylerek paylaştığı video, 31 Mart günü Ataşehir'de yer alan Orhan Veli Ortaokulu'nda çekilmiştir.

Okul ziyaretimiz esnasında bir grubun sözlü ve fiziksel saldırısına maruz kaldığımız konu ile ilgili gerekli şikayetlerde bulunulmuştur.

Bir milletvekilinin bu videoyu bugün Maltepe'de gerçekleştiğini ifade ederek "MHP'liler İlçe Yüksek Kurulu'na saldırıyor" başlığıyla paylaşması kelimenin tam anlamıyla provokasyondur ve alçaklıktır."