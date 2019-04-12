Denizli'de son dakika... 31 Mart yerel seçimleri sonrası Denizli Honaz'daki seçimle ilgili YSK kararını verdi. Honaz'da yapılan ilk sayımda CHP'nin adayı 8 oy farkıyla seçim yarışını önde bitirmişti. AK Parti'nin İlçe Seçim Kurulu'na itirazı üzerine oy farkı 3'e düştü. AK Parti bir itiraz daha İl Seçim Kurulu'na yaptı ve bu gelişmelerin ardından oy farkı 1'e düştü ve CHP'li Kepenk seçimi kazandı. Ancak, AK Parti Yüksek Seçim Kurulu'na da bir itirazda bulundu ve YSK itiraz üzerinde Honaz'da seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

Oy farkının 1 olması ve seçimlerde 3 kısıtlı seçmenin oy kullanması nedeniyle seçimler iptal edildi.

Denizli'nin Honaz ilçesinde seçmenler 2 Haziran'da yeniden sandık başına gidecekler.

DENİZLİ HAKKINDA

Denizli, Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde yer alan, 12.134 km2'lik yüzölçümüne sahip olan şehirdir.

Tarih boyunca Selçuklular ve Bizanslılar gibi birçok medeniyetin toprağı konumunda olan Denizli, günümüzde sanayi, ticaret ve ihracat merkezidir. Selçuklular ve Bizanslılar arasındaki şiddetli savaşlarda birçok kez yıkıma uğrayan Denizli, zamanla terk edilmiştir.

1702-1703 yıllarında büyük bir depreme maruz kalmış ve şehrin büyük bir bölümü depremden etkilenmiştir. Daha sonrasında yeniden kurulan şehir, hızla kalabalıklaşmıştır. Özellikle 1950'lerde birden artan nüfusu şehri canlandırmıştır.

1950'de 22 bin olan Denizli nüfusu, aradan geçen 60 yılda 25 kat artmıştır. Sanayinin, ticaretin ve ihracatın gelişmesiyle Türkiye'nin en kalkınmış kentlerinden birisidir.

Öte yandan Serinhisar ilçesinde üretilen leblebiler, Türkiye'nin %85'lik leblebi ihtiyacını karşılamaktadır. Türkiye'nin ekonomisi en büyük 10 şehrinden biri olan Denizli şehri, havlu, bornoz, ev tekstili ve daha birçok ürüned ABD ve AB pazarında oldukça iyi bir konuma sahiptir.