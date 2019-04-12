YSK, Diyarbakır Bağlar'da seçimi kazanan HDP'li adayın KHK ile atılmasını gerekçe göstererek adaylığını düşürdü. Mazbatanın seçimde ikinci olan AK Parti'li adaya verilmesine karar verildi.
YSK'dan Bağlar kararı: Mazbata 2. olan AK Parti'li adaya verildi
YSK, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde HDP'li adayın KHK ile ihrac edilmesi sebebiyle mazbatanın 2. olan AK Partili adaya verilmesine karar verdi.
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