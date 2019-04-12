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  • Son Güncelleme: 12.04.2019 12:29

'dan Bağlar kararı: Mazbata 2. olan 'li adaya verildi

, 'ın Bağlar ilçesinde 'li adayın KHK ile ihrac edilmesi sebebiyle mazbatanın 2. olan li adaya verilmesine karar verdi.

, Bağlar'da seçimi kazanan 'li adayın KHK ile atılmasını gerekçe göstererek adaylığını düşürdü. Mazbatanın seçimde ikinci olan 'li adaya verilmesine karar verildi.

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