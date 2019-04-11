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  • Son Güncelleme: 12.04.2019 05:49

Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Diyanet İşleri Başkanlığı İl Müftülüklerine yönelik Atama Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyanet İşleri Başkanlığı'na 4 ilde İl Müftüsü atanmasına yönelik Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Söz konusu karara göre, Çorum İl Müftülüğüne Muharrem Biçer, Niğde İl Müftülüğüne Mehmet Sırrı Işık, Uşak İl Müftülüğüne Kazım Güzel ve Yalova İl

Müftülüğüne Cevdet Cemal Çıkrık'ın atanmasına karar verildi.

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