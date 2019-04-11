Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtında terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin imha edildiğini açıkladı.

HEDEFLER İMHA EDİLDİ

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" ifadeleri kullanıldı.