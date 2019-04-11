Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 11.04.2019 12:17
  • Son Güncelleme: 11.04.2019 12:24

'ta terör hedefleri imha edildi

Türk savaş uçaklarının, 'ın kuzeyine düzenlediği hava harekâtında, terör örgütü 'ya ait hedefler imha edildi.

PKK'ya ağır darbe! Hepsi imha edildi

, 'ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtında terör örgütü 'ya ait hedeflerin imha edildiğini açıkladı.

HEDEFLER İMHA EDİLDİ
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" ifadeleri kullanıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriKuzey Irak'ta terör hedefleri imha edildi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri