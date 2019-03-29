Bakanlığın, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.
Kuzey Irak'taki terör hedefleri imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtında terör örgütüne ait hedeflerin imha edildiğini açıkladı.
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