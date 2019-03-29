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  • 29.03.2019 15:46
  • Son Güncelleme: 29.03.2019 15:46

Kuzey Irak'taki terör hedefleri imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtında terör örgütüne ait hedeflerin imha edildiğini açıkladı.

Kuzey Irak'taki terör hedefleri imha edildi
Bakanlığın, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.

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