Başkent'te Fatih Erbakan ve Mehmet Altınöz'ün açtığı davanın ardından tahliye süresinin dolması ile icra işlemleri başlatılan Saadet Partisi Genel Merkezi'nde partililer ile polis arasında gerginlik yaşandı.
Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan ve damadı Mehmet Altınöz, 2017 yılında Saadet Partisi tarafından genel merkez binasının kiralarının ödenmediği gerekçesiyle partiye dava açmıştı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15'inci Hukuk Dairesi'nce verilen tahliye kararının Yargıtay tarafından onanmasıyla genel merkez binasının tahliyesi kesinleşmişti.
İcra memurları, Saadet Partisi yönetimine tahliye için 19 Aralık'a kadar süre tanımıştı. Partililerin binayı boşaltamaması üzerine Fatih Erbakan'ın avukatları icra işlemleri başlattı. Ekiplerin gelerek icra işlemlerini başlatması beklenirken, partililer ve polis ekipleri arasında tartışma yaşandı.
kalan karakter 1000
ne garip.2017 yılında açılan bir dava.mahkeme süreçleri falan filan.gelinen nokta icra ile tahliye.şimdi sormak gerekmezmi.millet olarakvatandaş olarak hatta seçmen olarak.ya kardeşim sen bu süreci idare edememişsinde kalkmışsınseçim meydanlarında ülke yönetmeye.adama demezlermi sizde hiçmi utanmak yok.bu millet ne düşünür.ya çıkın ilkönce bunu açıklayında sonra meydanlarda ülke yönetmeye kalkın.ayranım yok içmeye atla giderim ....siz kimi yöneteceksiniz kardeşim.valla ben bu görüntüleri görünce şok oldum.genel merkezin kirasını veremeyenler ülke yönetecek.
Saadetmiş.Kendi saadetini ön plana çıkarıp;kimlerle işbirliği yaptı.Dörtyüz bin den fazla bir oyu bu zevata nasıl verdiler.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.