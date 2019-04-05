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  • Son Güncelleme: 05.04.2019 17:31

Kuzey 'a hava harekatı

'ndan yapılan açıklamada, " kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve olarak kullanılan hedefler imha edildi." denildi.

PKK'ya ağır darbe! Hedefler imha edildi

, 'ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtında terör örgütüne ait hedeflerin imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzi, barınak, sığınak ve olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.

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