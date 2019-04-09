AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'daki usulsüzlüklere ilişkin yaptığı açıklamada İstanbul'da seçimin yenilenmesi için başvuruda bulunacaklarını duyurmuştu.



Gelen son dakika bilgisine göre AK Parti, İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi için YSK'ya tam kanunsuzluk itirazı başvurusu yaptı.



AYRINTILAR GELİYOR...