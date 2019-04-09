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  • Son Güncelleme: 09.04.2019 15:24

Son dakika: lerinin yenilenmesini için YSK'ya başvurdu

Son dakika... , 'da lerin yenilenmesi için YSK'ya tam kanunsuzluk itirazı başvurusu yaptı.

AK Parti İstanbul için başvurusunu yaptı!

Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 'daki usulsüzlüklere ilişkin yaptığı açıklamada İstanbul'da in yenilenmesi için başvuruda bulunacaklarını duyurmuştu.

Gelen son dakika bilgisine göre AK Parti, İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi için YSK'ya tam kanunsuzluk itirazı başvurusu yaptı.

AYRINTILAR GELİYOR...

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