Hatay İskenderun'da deprem! Kandilli Rasathanesi son depremler...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 00.02'de merkez üssü İskenderun ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

CAN VE MAL KAYBI YOK

Yerin 4.7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Antakya merkez ve çevre ilçelerden de hissedildi. Depremde herhangi can ve mal kaybının olmadığı bildirildi.