Hatay İskenderun'da deprem! Kandilli Rasathanesi son depremler...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 00.02'de merkez üssü İskenderun ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
CAN VE MAL KAYBI YOK
Yerin 4.7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Antakya merkez ve çevre ilçelerden de hissedildi. Depremde herhangi can ve mal kaybının olmadığı bildirildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.