Son dakika gelişmesine göre, Bayram Şenocak, Twitter'dan paylaştığı mesajında, AK Parti'nin Büyükçekmece'deki seçimlerin yenilenmesini talep ettiğini, bununla ilgili olağanüstü itiraz dilekçesinin İstanbul İl Seçim Kurulu'na sunulduğunu duyurdu.

"USULSÜZ KAYDEDİLEN SEÇMEN KAYITLARI DONDURULSUN" TALEBİ

AK Parti'nin olağanüstü itiraz dilekçesinde, Hasan Akgün'ün mazbatasının iptali ve usulsüz kaydedilen seçmen kayıtlarının dondurulması da istendi.

Şenocak'ın mesajı şu şekilde:

"YSK'nın gündemindeki B.Çekmece ilçemizin İBB Başkanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı, İlçe Belediye Meclis Üyeliği seçimlerinin yenilenmesi talepli olağanüstü itiraz dilekçemizi İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı'na verdik. Yasal ve meşru itiraz hakkımızı sonuna kadar kullanacağız."