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  • Son Güncelleme: 09.04.2019 22:39

Son dakika... 'den Büyükçekmece hamlesi! İtiraz dilekçesi 'na verildi

İstanbul İl Başkanı , Büyükçekmece'deki seçimlerin yenilenmesi talepli olağanüstü itiraz dilekçesini İstanbul 'a verdiklerini açıkladı.

AK Parti Büyükçekmece için olağanüstü itiraz dilekçesini verdi

Son dakika gelişmesine göre, , Twitter'dan paylaştığı mesajında, 'nin Büyükçekmece'deki seçimlerin yenilenmesini talep ettiğini, bununla ilgili olağanüstü itiraz dilekçesinin İstanbul 'na sunulduğunu duyurdu.

"USULSÜZ KAYDEDİLEN SEÇMEN KAYITLARI DONDURULSUN" TALEBİ
AK Parti'nin olağanüstü itiraz dilekçesinde, Hasan Akgün'ün mazbatasının iptali ve usulsüz kaydedilen seçmen kayıtlarının dondurulması da istendi.

Şenocak'ın mesajı şu şekilde:

"'nın gündemindeki B.Çekmece ilçemizin Başkanlığı, Başkanlığı, İlçe Belediye Meclis Üyeliği seçimlerinin yenilenmesi talepli olağanüstü itiraz dilekçemizi Kurulu Başkanlığı'na verdik. Yasal ve meşru itiraz hakkımızı sonuna kadar kullanacağız."

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