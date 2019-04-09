Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı için gittiği Rusya'nın başkenti Moskova'dan dönüşünde uçakta gündemdeki konularla ilgili önemli mesajlar verdi.

"S-400 FÜZE SAVUNMA SİSTEMİNİN TESLİMİ BELKİ ÖNE ÇEKİLEBİLİR"

Savunma sanayii alanında S-400 konusuna da değinen Erdoğan, bunun sadece Türkiye'nin değil, tüm Türkiye'nin gündeminde olan bir konu olduğunu söyledi.



Erdoğan, "Nereye gidersek gidelim herkes S-400'ü soruyor. Dışişleri Bakanımıza, diğer bakanlarımıza her yerde S-400 soruluyor; 'alıyor musunuz almıyor musunuz, niye almıyorsunuz, vazgeçin, bırakın falan.' Bizler de 'bu bizim bitmiş bir işimiz, her şeyimiz tamam' diyerek cevap veriyoruz. S-400 füze savunma sisteminin Temmuz'da teslimi söz konusu idi, belki öne de çekilebilir." şeklinde konuştu.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in konuyla ilgili açıklama yaptığını hatırlatan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Hatta Kongre'de yaptığı konuşmada da yine bu konuyu gayet güzel açıkladı. Ama maalesef birileri -onların da kimler olabileceğini herhalde tahmin ediyorsunuz- bu sefer bir diğer önemli konu olan ortak üretim ve teknolojiden giriyorlar; 'Bunlar ortak üretimde size kapıyı açmazlar, size teknolojisini vermezler' diyorlar. Tabi bütün bunlara verilecek olan cevap 'Biz anlaşmamızı yaptık. Hepsinde bu yazılı. Bu adımı attık. Yolumuza devam ediyoruz.'"

"TÜRKİYE, DEVLETİYLE, MİLLETİYLE, KAYITSIZ ŞARTSIZ EGEMENLİĞİ OLAN BİR ÜLKEDİR"

Türkiye'nin güvenliği için atılan adımın ne üçüncü bir ülkeyi ne de egemenlik haklarının tasarrufunun yetkisinin üçüncü ülkelere verildiğinin altını çizen Erdoğan, "Bu yetki bizimdir. Türkiye, devletiyle, milletiyle, kayıtsız şartsız egemenliği olan bir ülkedir. Bunu da biz kimseyle paylaşmayız. Böyle bir durum söz konusu olamaz. Dolayısıyla, NATO'nun en güçlü ordularından birine sahip üye ülkesi olarak da biz buradayız." dedi.

Erdoğan şöyle devam etti:

"Bu değerlendirmeler yapılırken, Türkiye'nin o yanını niye kimse gündeme getirmiyor? Yani, NATO'nun en güçlü üyesinin, hava savunma sistemleri niçin güçlü olmasın? Peki eğer sizler dostsanız, bize neden yüzlerce binlerce hendek atlatmaya çalışıyorsunuz? 'Verin…' Vermezsiniz. 'Teknoloji verin…' Vermezsiniz. Şimdi bunların dostluğu bu. Dolayısıyla biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bunun başka çaresi yok. Onun için de öyle veya böyle, nasıl insansız hava araçlarımızı, silahlı insansız hava araçlarımızı ürettiysek, bunları da artık biz kendimiz yapmamız lazım. Onun için bunu da inşallah aşacağız."

"F-35'LERLE İLGİLİ OLUMSUZ BİR AÇIKLAMA SÖZ KONUSU DEĞİL"

Erdoğan, şu an itibarıyla F-35'lerle ilgili olumsuz herhangi bir beyanın, açıklamanın söz konusu olmadığını söyledi. Kısa süre içinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gerekli görüşmeleri yaptığını belirten Erdoğan, "Bunlarla ilgili olumsuz bir açıklama yok. S-400'lerle ilgili ne derlerse diyorlar. Bizim de bu konuyla ilgili tavrımız net. Kim bu konuyu açarsa onlara söylediğimiz şey bu: S-400 ile ilgili anlaşma bitmiştir, biz artık işin teslim sadedindeyiz, teslimatlar da ilan edildiği gibi, şu anda takvim çalışıyor, ve bu takvim çerçevesinde gelecek." İfadelerini kullandı.

​"NATO'NUN GENEL SEKRETERİ O, PENCE DEĞİL"

Mike Pence'in S-400'ler konusundaki açıklamalarını eleştiren Erdoğan, "Mike Pence'in açıklaması bağlayıcı bir açıklama değil. Bağlayıcı olan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in açıklamasıydı. NATO'nun Genel Sekreteri o, Pence değil. Dolayısıyla, Stoltenberg yaptığı açıklamayla noktayı koydu, hem de birkaç kez koydu." dedi.

Erdoğan şöyle devam etti.

"Ve bunun yanında da S-400'leri biz hep bir şeyle izah ettik. Yunanistan'da S-300 var, Bulgaristan'da var, Slovakya'da var. Onlarla ilgili niçin açıklama yapmıyorsunuz? S-400 diyorsun, buraya kafayı takmışlar. Biz adımımızı atmışız, bu savunma sistemidir. Biz bu hava savunma sistemini ülkemiz için bir yerden temin etmemiz lazım. Sen vermedin, biz de buradan aldık. Şu anda bile, yine aynı şartlarda, ABD vermiyor. 'Verin, sizden de alalım' diyoruz; 'biz sadece Patriot almak mecburiyetinde miyiz? Onu da alırız onu da alırız. Verin sizinkini de alalım.'"