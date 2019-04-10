İşte Büyükçekmece'deki sahte seçmen skandalı
İstanbul yerel seçimlerindeki usulsüzlüklerin en büyük örneklerinden biri Büyükçekmece'de yaşandı. Binlerce sahte seçmen Büyükçekmece'de seçmen listelerine kaydedilirken, yürütülen soruşturmada ise geçici görevle İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde görevlendirilen Büyükçekmece Belediyesi çalışanı Mehmet Özgür Samanlı tutuklandı. İşte grafiklerle adım adım Büyükçekmece'deki sahte seçmen skandalı...
10.04.2019 08:54
- Son Güncelleme: 10.04.2019 09:01
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