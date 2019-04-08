İstanbul'da Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki yarışta hala bir sonuca varılamadı. 39 ilçenin 4'ünde oyların tamamı, geri kalanında ise geçersizler sayıldı. Ancak özellikle Büyükçekmece ve Maltepe'de organize usulsüzlükler tespit edildiğini açıklayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, tüm ilçelerde bütün oyların yeniden sayılması için İl Seçim Kurulu üzerinden YSK'ya başvurduklarını açıkladı.

Yavuz, AK Parti ile CHP arasındaki farkın 16 bin 106'ya gerilediğini hatırlattı. Organize usulsüzlükleri, örnekleriyle anlattı: "Şu ana kadar 14 bin 456 oy başka taraflara kaydedilmişken lehimize düzeltildi. CHP'ye de 3 bin 485 oy var. İlk başta 30 binleri bulan fark vardı. Geldiğimiz sayı 16 bin 106. Demek ki arada 10 bin oy fark olsa biz çoktan öne geçmiştik."

ÇAMURA YATIYORLAR

Yavuz, Büyükçekmece'yi 4 bin 200 oyla kaybettiklerini belirterek, "Buraya hayali seçmen yazan nüfus memuru tutuklu. Ayrıca buradaki 284 sandık görevlisi memur, verilen listeden seçilmemiş. Maltepe de de durum böyle. Mülki idarenin içinden bin 540 kişi alıyor. Bunun dışında 642 kişiyi sandık başlarına yerleştiriyor. Toplam sandık sayısı 1093. Verilen sayı 3 bin 124. Seçim kurulu 642 kişiyi dışarıdan yerleştiriyor. Bunun adı şaibe olmaz da ne olur? Organize bir suistimal var. Hata ötesi. Nereye elimizi atsak, elimizde kalıyor. Araştırdıkça vahim verilere ulaşıyoruz. Birileri çok özel planlamış diye düşünüyoruz. Birileri bu işi kapatmaya çalışıyor ve çamura yatıyor" dedi...

PATRON YSK

Bakan Gül, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın "Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı'nın elleri oy çuvallarının içinde ne aramaktadır?" eleştirisine sert çıktı. Gül, "Türkiye'de milletin iradesi oy çuvallarına yansımıştır. Milletin iradesi de neyse herkesin saygı duyması gereken bir iradedir. Tüm süreç seçim kurulları yönetiminde, denetiminde siyasi partilerin hepsinin temsilcilerinin de huzurunda gerçekleşmektedir. Yüksek Seçim Kurulu bu işin patronudur, sahibidir. Yürütme burada söz sahibi değildir" diye konuştu. Türk milletinin yetkisini kullandığını aktaran Gül, şunları söyledi:

"Elbette kararı da bu konudaki itirazları da karara bağlayacak olan YSK'dır. Burada A partisi B partisi değil, vatandaşın iradesi her şeyin üstündedir. YSK da hangi irade yansımışsa onu sayacaktır."

BAŞKENT KARARI

AK Parti, Ankara'da da tüm ilçelerinde oyların yeniden sayılması için İl Seçim Kurulu'na başvuru yaptı. Ancak bu istem reddedildi. YSK'ya yapılan bu yöndeki talep de kabul edilmedi. İl Başkanı Hakan Han Özcan, daha önce yaptığı açıklamalarda "Birçok sandıkta sonuç tutanaklarının gerekçe kısmında geçersiz oyların gerekçesinin yer almadığı, sandık kurulu başkanları tarafından gerekli titizliğin gösterilmediği, bu şekilde seçmen iradesinin doğru bir şekilde sandık sonuç tutanaklarına yansıtılmadığı açıkça görüldüğünde talebimiz kısmen kabul edilmiştir. İlçelerdeki tüm sandıklardaki tüm oyların sayılmasını istedik" demişti.

FARK 16 BİNE İNDİ

İSTANBUL'da geçersiz oyların sayılmaya başlanmasıyla birlikte açılan sandıkların yüzde 80.53'ünde sayımın tamamlandığı açıklandı. AK Parti ile CHP arasındaki farkın ise 16 bin 106'ya düştüğü vurgulandı.



YSK'YA TEHDİT TELKİN SUÇTUR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, YSK'nın hukuki sürecin patronu olduğunu bir kez daha hatırlatarak, "Kararı onlar verecek. YSK'ya telkin, tehdit içeren açıklamalar suçtur" dedi. Çelik şöyle devam etti: Kürsüye çıkarken anayasa ile çıkmanızda, kürsüde konuşurken de anayasanın 138. maddesinin önünüzde olmasında fayda var. Hesap makinası ile gezeceğinize anayasa ile gezin. Yanılmayalım diye hesap makinası ile çıkıyorsunuz ama eski zihniyetinizi devam ettirerek toplayacağınız yerde çıkarma yapıyorsunuz, böleceğiniz yerde çarpma yapıyorsunuz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, iptal ve yeni sayım talebini YSK'ya ilettiklerini belirtti.

İŞTE TALEBİN GEREKÇELERİ

BÜYÜKÇEKMECE'DE sahte seçmen kaydı yapıldı. Şu anda 2 kişi tutuklu.

MALTEPE'DE 642, Büyükçekmece'de 284 kişi yasaya aykırı olarak sandık kurullarına dışarıdan atandı.

SANDIK sonuçları YSK'ya iletilirken AK Parti'nin oyları başka partilere yazıldı.