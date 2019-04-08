CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, aradaki farkın yavaş yavaş kapanmasına rağmen tüm oyların sayımına karşı olduğunu açıkladı. İmamoğlu, elinde hesap makinasıyla ekranlara çıktı.
Hesap yaptı: "Şu an itibariyle son veriye göre geçersiz oyların yüzde 78'i sayılmış durumda. Aramızdaki fark 16 bin 380'dir. 7 günde 264 bin oy sayılmış durumda. Günde sayılan oy sayısı 37 bin 714. Bütün oyların sayılması halinde, 238 gün sürecekmiş... 7-8 kat sayım memurları arttırılırsa, bu sürecin 150-160 günde tamamlanma ihtimali var".
YSK'YA TEHDİT
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, tehditvari mesajlar verdi. "YSK Başkanı'nı ve üyelerini çok ciddi bir şekilde uyarmak zorundayız. YSK kendi kararlarının arkasında durmak zorundadır" dedi.
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