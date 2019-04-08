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'da tüm oyların sayımına karşı olduğunu açıkladı

Hesap yaptı

'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı , aradaki farkın yavaş yavaş kapanmasına rağmen tüm oyların sayımına karşı olduğunu açıkladı. İmamoğlu, elinde hesap makinasıyla ekranlara çıktı.

Hesap yaptı: "Şu an itibariyle son veriye göre geçersiz oyların yüzde 78'i sayılmış durumda. Aramızdaki fark 16 bin 380'dir. 7 günde 264 bin oy sayılmış durumda. Günde sayılan oy sayısı 37 bin 714. Bütün oyların sayılması halinde, 238 gün sürecekmiş... 7-8 kat sayım memurları arttırılırsa, bu sürecin 150-160 günde tamamlanma ihtimali var".

YSK'YA TEHDİT
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, tehditvari mesajlar verdi. " Başkanı'nı ve üyelerini çok ciddi bir şekilde uyarmak zorundayız. YSK kendi kararlarının arkasında durmak zorundadır" dedi.

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