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AK Parti Sözcüsü Çelik aeçime ilişkin açıklma yapıyor.

Çelik'in açıklamalrının satır başları:

NETANYAHU

Netanyahu'nun Batı Şeria ile ilgili sözleri) İsrail Başbakanı, yine pervasız saldırganlığını ortaya koydu. İsrail Başbakanının yaptığı resmen dünyada büyük çatışmaları tetikleyecek, büyük gerilimlere imza atacak bir olaydır. İsrail Başbakanının yaptığı resmen dünyada büyük çatışmaları tetikleyecek, büyük gerilimlere imza atacak bir olaydır.

"BU KADAR RAHATSANIZ BU TELAŞIN NEDENİ NE?"

Ekrem İmamoğlu itiraz sürecini itibarsızlaştırdı. CHP hukuki sürecin akamete uğramasını istiyor. İtiraz süreci son derece şeffaf yürümektedir. Bu kadar rahatsanız bu telaşın nedeni ne?

Bazı konuları açıklığa kavuşturmamız gerekiyor. Kasten kafa karıştırmaya dönük unsurları takip ediyoruz. Her gün yeni bir kılıkta önümüze bir takım açıklamalar geliyor. CHP'nin İstanbul adayı hukuki ve yasal olan itiraz sürecini illegal ve temelsiz göstermeye çalıştı.

"İTİRAZ SÜRECİNİ KÜÇÜMSEMEYE ÇALIŞIYORLAR"

İtiraz sürecini küçümsemeye çalışıyorlar. Her gün 5-10 kez 'kazandık' diyorlar. Bu kadar rahatsanız oyların sayılması konusunda bu telaşınız niyedir? Süreç yargı denetimi altında. (İstanbul'daki seçim sonucu) İkide bir 'biz kazandık' diyorlar. Peki bu kadar rahatsanız, oyların sayılması konusunda bu telaşınız niye?

'Cumhurbaşkanı ile iyi geçineceğim' gibisinden bir cümle de sık sık tekrarlanıyor. Arkasından da Sayın Cumhurbaşkanımıza çağrı yapılarak, 'sürece katkıda bulunun' diyor. Cumhurbaşkanımız devletin başıdır. Cumhurbaşkanımızı YSK süreci ile ilgili bir müdahaleye çağırmak, 'katkıda bulunun' sözü altında, son derece yanlış, son derece sakıncalı, bir siyasetçinin bilmesi gereken en temel prensiplere aykırı davranıştır.

"CHP'NİN YSK'YI BASKI ALTINDA BIRAKAN SÖYLEMİ SUÇTUR"

Sürecin patronu YSK, sonucu onlar belirleyecek. Bu hafta CHP son derece vahim açıklamalar yaptı. CHP AK Parti'nin uyarı aldığını söylüyor, aynaya bakmıyor. CHP'nin YSK'yı baskı altında bırakan söylemi suçtur. CHP millet iradesi ve hukuk ile kavga ediyor.