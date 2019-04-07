AHaber CANLI YAYIN

Yavuz'un açıklamalarından satır başları;

Yasamız kapsamı belirlemiş, çok net ortaya koymuş. Her seçimde partiler bunu kullanmış. Seçimler yargı gözetiminde yapılıyor ve seçim sonrasında yargı gözetiminde yapılan işlemler. YSK'nın kararı nihai bir karardır. Şu ana kadar gittiğimiz merciler yine yargı mercileri. Bir takım düzeltmeler yapıyoruz diyoruz, bunlar bizim düzeltmelerimiz değil. Seçim kurullarına bildiriyoruz, bunlar orada yapılıyor.



Seçimin ardından pazartesi günü maddi hata düzeltimi yoluna gittik. Maddi hata düzeltimi yolundaki gayretimiz devam etmektedir. İlçe seçim kurullarında bunların düzeltimini sağlamaya çalışıyoruz. İlçe seçim kurullarına 'tüm oyları sayın' dedik. Daha ilk akşamdan başlayarak bu 'İstanbul seçimlerinde şaibe var' demiştim. Bunu kaldırmak için hukuki yollara başvuruyoruz.

TÜM İLÇELERDE YENİDEN SAYIM İSTENECEK

Geçersiz oylar sayılsın talebimiz vardı. 4 ilçede tamamen, 2 ilçede kısmen oyların tamamının sayılmasına karar verildi. 33 ilçede geçersiz oyların sayımı yönünde karar verildi. İl seçim kurulu 'Oy torbası açıldığında bir takım maddi usulsüzlük görürseniz tamamını sayın' dedi. Dün Beyoğlu ilçemiz için tüm oyların sayımını istediğimiz bir müracaatımı oldu. Henüz bir karar verilmedi. Bugün ise kalan bütün ilçelere ilişkin 38 ilçeye ilişkin oyların tamamı sayılsın diye ilçe seçim kurulu üzerinden YSK'ya müracaat etmiş olacağız.

'BİR GARİPLİK OLDUĞU HİSSEDİLİYOR'

Biz bu işte bir gariplik var dedik. İlçelerdeki geçersiz oyların sayısı 274 bin 859 iken, büyükşehir belediyesine ilişkin 315 bin 593. İlçe ve büyükşehir arasındaki fark 40 bin 734. Bu rakamlarla sadece bir gariplik olduğunu hissediyor insan demek için bu örneği verdim.

SON RESMİ RAKAM: 16 BİN 442

Yüzde 70'i bitti. Bunlardan sadece geçersiz oyların sayımından AK Partilehine 4 bin 343'tür. 28 bin 61 sandık sayıldı. Sadece geçersiz oylardan 4 bin rakam küçümsenecek bir rakam değildir. 39 ilçelerde bütün bu işlemler sonucu tüm düzeltmelere ilişkin sonuçta ne kadar AK Parti'nin hanesine, ne kadar CHP'ye kaydedildi ortaya koymak istiyorum. Şu ana kadar 14 bin 456 oy başka taraflara kaydedilmişken, CHP'ye de 3 bin 485 oy var. Fark 10 bin 971...

Şu andaki fark CHP en başta 29 bin 408 fark var dedi. YSK'nın açıklamaları da o düzeyde. Orada da 30 binleri bulan fark vardı. Geldiğimiz sayı 16 bin 442. Demek ki arada 10 bin oy olsa biz çoktan öne geçmiştik. Önemli bunlar. Şu anda geldiğimiz nokta bu. Bizim rakamlarımıza göre şu anda çoktan 14 binlerin altına düştü.



AYRINTILAR GELİYOR...