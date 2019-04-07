Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 07.04.2019 18:56
  • Son Güncelleme: 07.04.2019 19:01

Son dakika... 'da oyların tamamının sayımı için 'ya başvurdu

Son dakika... 39 ilçede oyların tamamının sayımı için 'ya başvurdu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSon dakika... AK Parti İstanbul'da oyların tamamının sayımı için YSK'ya başvurdu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri