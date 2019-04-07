Son dakika gelişmesine göre, AK Parti 39 ilçede oyların tamamının sayımı için YSK'ya başvurdu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, İstanbul'da tüm oyların yeniden sayılması için YSK'ya başvuracaklarını açıklamıştı.