Son dakika gelişmesine göre, AK Parti 39 ilçede oyların tamamının sayımı için YSK'ya başvurdu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, İstanbul'da tüm oyların yeniden sayılması için YSK'ya başvuracaklarını açıklamıştı.
Son dakika gelişmesine göre, AK Parti 39 ilçede oyların tamamının sayımı için YSK'ya başvurdu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, İstanbul'da tüm oyların yeniden sayılması için YSK'ya başvuracaklarını açıklamıştı.
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