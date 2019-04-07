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  • Son Güncelleme: 07.04.2019 20:42

: 'daki tehlikeli durumdan büyük endişe duyuyoruz

ndan, 'da Trablus'a yönelik sonucu ortaya çıkan durumdan endişe duyulduğu belirtilerek, taraflara itidal çağrısında bulunuldu.

Dışişleri'nden açıklama! Endişe duyuyoruz
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "'da Trablus'a yönelik sonucunda ortaya çıkan tehlikeli tırmanmadan büyük endişe duyulmaktadır." ifadesi kullanıldı.

TÜRKİYE'DEN FLAŞ ÇAĞRI
"Bu tür teşebbüsler sivil halka zarar vermekten ve ülkeyi istikrarsızlığa sürüklemekten başka bir sonuca hizmet etmeyecek, ayrıca Birleşmiş Milletler () kolaylaştırıcılığında yürütülen siyasi süreci sekteye uğratacaktır." değerlendirmesi yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gerginliğin süratle azaltılması ve sükunetin sağlanması için sağduyunun ve aklıselimin hakim kılınması şarttır. BM Genel Sekreteri'nin ve BM Libya Özel Temsilcisi'nin ülkede gerginliğin azaltılması yönündeki çabalarına tam destek veren , tüm uluslararası camianın da bu hususta ortak tutum ve kararlılık sergilemesine önem atfetmektedir."

LİBYA'DAKİ OLAYIN GEÇMİŞİ
Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General , 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da "Başkomutan" sıfatıyla Genelkurmay Başkanlığına gönderdiği talimatta, sivillerin hayatına yönelik tehditlere karşı Hava Kuvvetleri Komutanlığını operasyonlar düzenlemekle görevlendirmişti.

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