31 Mart Yerel Seçimleri sonrası İstanbul'da 14 ilçede yapılan itirazlar sonrası başlayan geçersiz oy sayımı sona erdi.

İstanbul'da oy sayımının tamamlandığı ilçeler şu şekilde; Adalar, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beykoz, Büyükçekmece, Esenyurt, Fatih, Sarıyer, Sultanbeyli, Şişli, Şile, Tuzla ve Ümraniye.

19 İLÇEDE DEVAM EDİYOR

Çatalca, Silivri, Maltepe ve Çekmeköy'de tüm oyların sayımı yapılıyor. 19 ilçede ise geçersiz oyların sayımı devam ediyor.

Oyların sayımıyla birlikte aradaki oy farkının ise kapandığı görülüyor.