Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 06.04.2019 10:24
  • Son Güncelleme: 06.04.2019 10:26

: sonuçları mantık dışı

sonuçları 'nin dört bir yanında netleşirken, ve başta olmak üzere bazı yerlerde mazbatayı kimin alacağının halen netleşmemesi heyecanlı bekleyişi devam ettiriyor. Seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, "Türkiye genelinde yüzde 37 oy almış bir ittifakın, Ankara, Mersin, , gibi büyük şehirleri kazanması ve İstanbul’da da Türkiye genelinde yüzde 52 oy almış ’yla kafa kafaya olması akıl ve mantık ölçüleri ile izah edile bilir bir durum değildir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş seçim açıklaması

, 31 Mart'taki yerel lerin sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Özellikle ve 'daki sonuçlara değinen Saral, "Kelimelerle anlaşmak zor olsa da rakamlarla anlaşmak kolaydır çünkü 'sıfır' evrensel bir kabul noktasıdır" ifadesini kullandı.

Saral'ın açıklamaları şöyle:

"Bu zaviyede genelinde yüzde 37 oy almış bir ittifakın, Ankara, Mersin, , gibi büyük şehirleri kazanması ve İstanbul'da da Türkiye genelinde yüzde 52 oy almış 'yla kafa kafaya olması akıl ve mantık ölçüleri ile izah edile bilir bir durum değildir. İstanbul'un ilçelerinde yaklaşık 1 milyon 800 bin oy almış , nasıl olur da Büyükşehirde 4 milyondan fazla reyle yüzde 49 nisabına ulaşmış olur?



MANTIK VE MATEMATİK DIŞI

Saral, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu soru işaretini rakamlarla biraz daha koyulaştırmak gerekirse; kazandığı 24 ilçede 'nin aldığı oy toplamı; 3 milyon 964 bin 799 iken kazandığı 14 ilçede CHP'nin aldığı oy toplamı 1 milyon 747 bin 96'dır. Buna rağmen büyükşehirde 'a 4 milyon 146 bin 42, 'na ise 4 milyon 169 bin 987 oy çıkmıştır. Bu manzara karşısında toplum idrakinin, mantık ve matematik esasları çerçevesinde istidlale kavuşturularak, idraklerde oluşan istifhamın giderilmesi gerekir."

Açıklamasında "Siyaset kurumu milli vicdana karşı sorumludur. Bu sorumluluk mantığa, matematiğe, usule ve hukuka karşı sorumluluktur" ifadesine yer veren Saral, şunları kaydetti:

"Bu noktada CHP'nin 'odunumun parası' çığırtkanlığı ile usul ve mantığı sağır etme çabası, İstanbul'da seçim sonuçlarına dair şüphe ve istifhamı biraz daha koyulaştırmaktadır.

Şahsen ben, CHP'li yetkililere ve özellikle de Sayın İmamoğlu'na mantığa ve usule karşı sorumluluk almayı telkin ediyorum.
Akıl makulde tecelli eder; herkesi ve her kesimi akıl ve sağ duyu çerçevesinde makule davet ediyorum. Makul olan hukuka ve usule saygıdır; bu saygı sürecin sükunetle takip edilmesidir."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriCumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral: Seçim sonuçları mantık dışı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri