Rusya-Türkiye Kültür ve Turizm Yılı Troya’yla açılacak Moskova’da yarınki tarihi buluşmada, iki ülke ilişkilerinin yanısıra S-400 ve Suriye konusu ele alınacak. Rusya-Türkiye Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı’nın Bolşoy Tiyatrosu’ndaki açılış töreninde ise Türk operası “Troya” sahneye konulacak.





TARİHİ BİNADA İLK TÜRK OPERASI

Oyuncu kadrosunda 12 yıl sonra sahnelere dönen ünlü balet Tan Sağtürk de var. Türkiye'nin gurur gecesi için aylardır titiz çalışma yürüttüklerini belirten DT Genel Müdürü Mustafa Kurt "Dünya tarihine geçmiş en önemli sahnelerden birinde tarihte ilk kez bir Türk operasını tamamen Türk sanatçılarla beraber sergilenecek. Bu hem bizim için hem de Türkiye için önemli bir gurur kaynağı. Ayrıca tarihi oyunlara ev sahipliği yapmış ünlü Bolşoy Sahnesi'nde oyunu sergiliyor olmamız da bizim için bir ilk" diye konuştu. Proje yaratıcılığını ve sanat yönetmenliğini ünlü tenor, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan üstlendi.







TEKNOLOJİYLE GÖRSEL ŞÖLEN

Oyuna çok büyük bir emek verildiğini anlatan Mustafa Kurt "Librettosu Artun Hoinic, rejisörlüğü Recep Ayyılmaz ve koreografisi Volkan Ersoy a ait Troya, opera ve balenin iç içe geçtiği büyük bir sahne şovuyla 9 Kasım 2018 tarihinde sanatseverlerin karşısına çıktı. Troya, orkestra, koro ve bale ile aynı anda 300 sanatçının sahne aldığı, "3DMAX Mapping" teknolojisi ile desteklenerek sanatseverlere görsel açıdan da unutulmaz bir gece yaşatacak. Paris karakterini dünyaca ünlü tenor, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, Hektor'u ise 12 yıl aradan sonra eser vesilesiyle sahnelere dönen balet Tan Sağtürk, eserin anlatıcısı Homeros u ise Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt un canlandırıyor. Helen'e soprano Seda Ayazlı hayat verdi. Orkestra şefi, besteci Hoinic'in yönetiminde gerçekleştirilecek. Troya'da iki genel müdür aynı anda sahneye ilk kez çıkıyor" dedi.



O BALET DE KADRODA

Geçirdiği trafik kazası nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan ama sanat aşkından asla vazgeçmeyen bale sanatçısı Bora Acar Zöngür de Troya kadrosunda yer alıyor. Troya'nın başrol kostümleri ise ünlü modacı Atıl Kutoğlu tarafından tasarlandı.





SABAH Rusya-Türkiye Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı'nın resmi açılış töreni yarın Moskova'da tarihi Bolşoy Tiyatrosu'nda yapılacak. iki ülkenin liderleri Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törende Türk Operası 'Troya' sahneye konulacak. Kültür ve Turizm Yılı dolayısıyla megastar Tarkan'ın Rusya'da konser vermesi, Muhteşem Yüzyıl kostümlerinin sergilenmesi, Rusya Devlet Sirki'nin Türkiye'de turlar düzenlenmesi gibi etkinliklerin yanı sıra çok sayıda sanat faaliyetinin düzenlenmesi planlanıyor. Bin 500 seyircinin izleyeceği Troya'da Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan ile Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü Mustafa Kurt'un da oyuncu kadrosunda yer alması dikkat çekiyor.Oyuncu kadrosunda 12 yıl sonra sahnelere dönen ünlü balet Tan Sağtürk de var. Türkiye'nin gurur gecesi için aylardır titiz çalışma yürüttüklerini belirten DT Genel Müdürü Mustafa Kurt "Dünya tarihine geçmiş en önemli sahnelerden birinde tarihte ilk kez bir Türk operasını tamamen Türk sanatçılarla beraber sergilenecek. Bu hem bizim için hem de Türkiye için önemli bir gurur kaynağı. Ayrıca tarihi oyunlara ev sahipliği yapmış ünlü Bolşoy Sahnesi'nde oyunu sergiliyor olmamız da bizim için bir ilk" diye konuştu. Proje yaratıcılığını ve sanat yönetmenliğini ünlü tenor, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan üstlendi.Oyuna çok büyük bir emek verildiğini anlatan Mustafa Kurt "Librettosu Artun Hoinic, rejisörlüğü Recep Ayyılmaz ve koreografisi Volkan Ersoy a ait Troya, opera ve balenin iç içe geçtiği büyük bir sahne şovuyla 9 Kasım 2018 tarihinde sanatseverlerin karşısına çıktı. Troya, orkestra, koro ve bale ile aynı anda 300 sanatçının sahne aldığı, "3DMAX Mapping" teknolojisi ile desteklenerek sanatseverlere görsel açıdan da unutulmaz bir gece yaşatacak. Paris karakterini dünyaca ünlü tenor, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, Hektor'u ise 12 yıl aradan sonra eser vesilesiyle sahnelere dönen balet Tan Sağtürk, eserin anlatıcısı Homeros u ise Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt un canlandırıyor. Helen'e soprano Seda Ayazlı hayat verdi. Orkestra şefi, besteci Hoinic'in yönetiminde gerçekleştirilecek. Troya'da iki genel müdür aynı anda sahneye ilk kez çıkıyor" dedi.Geçirdiği trafik kazası nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan ama sanat aşkından asla vazgeçmeyen bale sanatçısı Bora Acar Zöngür de Troya kadrosunda yer alıyor. Troya'nın başrol kostümleri ise ünlü modacı Atıl Kutoğlu tarafından tasarlandı. TÜM MANŞETLER