ABD ve Avrupa, yerel seçimler sonrası Türkiye'nin iç işlerine müdahale etmek ve yönlendirmek için çalışmalar yapıyor. 31 Mart yerel seçimlerinde yaşanan usulsüzlükle ilgili yasal süreci hiçe sayarak sanki gayrimeşru bir iş yapılıyormuş gibi bir hava yaratmaya çalışan Batılı ve CHP'li siyasiler YSK'yı hedef tahtasına oturttu. Geçersiz oyların sayılmasıyla birlikte farkın azalmasıyla büyüyen panik açıklamalara da yansıyor. Son olarak Avrupa Parlamentosu Türkiye raportöru Kati Piri sosyal medya hesabı Twitter'dan seçimlerle ilgili paylaşımda bulundu. AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Timmerson'u etiketleyerek paylaşımda bulunan Piri, Başkan Erdoğan'ı şikayet etti. Başkan Erdoğan'ın İstanbul ve Ankara'daki sonuçları kabullenmesi gerektiğini söyleyen Piri, YSK'nın da iktidar partisinin taleplerini kabul ettiğini, muhalefetin taleplerini ise kabul etmediğini iddia etti.







TEK BİR AĞIZDAN YSK'YA SALDIRI

Daha önce CHP'li yöneticilerin de gösterdiği tehdit uslubuyla aynı minvalde olan Kati Piri'nin bu açıklaması kirli oyunu gösterir nitelikte. İstanbul'da farkın kapanması ve Binali Yıldırım'ın çalınan oylarının geri yazılmasıyla öne geçeceği paniği CHP ve Batı'da kaygı yarattı. CHP ve Batı'nın esas planlarının özellikle YSK'yı hedef tahtasına koyarak istedikleri sonuç çıkmazsa YSK'nın meşruluğunu sorgulatmak için ön alma operasyonu olduğu açıkça görülüyor.

AK PARTİ'DEN TOKAT GİBİ YANIT!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Muş, Kati Piri'nin skandal mesajına tokat gibi yanıt verdi. Muş, Kati Piri'ye yönelik cevabında ''Biz sandığa saygılıyız siz de itiraz hakkımıza saygı duyun. Hangi ilde ne karar verileceğine AB değil; bağımsız yargı organı YSK karar verir. İstanbul için hukuk işliyor, oylar sayılıyor. Unutmayın! Türkiye, Brüksel'den değil; Ankara'dan yönetilir.'' ifadelerine yer verdi.